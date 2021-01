FinStat: Počet začatých konkurzov v závere minulého roka vzrástol

Bratislava 13. januára (TASR) – Slovenské súdy začali v decembri 2020 spolu 49 konkurzných konaní, čo je najvyšší mesačný počet od júna 2019. Decembrový počet začatých konkurzov je o tretinu vyšší ako priemer za prvých 11 mesiacov roka 2019 a zároveň viac než dvojnásobne väčší ako mesačný priemer za prvých 11 mesiacov roka 2020. Prudké zhoršenie by mohlo predznamenávať aj začiatok novej konkurznej vlny, ktorú zrejme iba oddialila dočasná ochrana využívaná od vlaňajšieho mája, uviedol analytik spoločnosti FinStat Pavol Suďa.



Samotná konkurzná aktivita sa v decembri 2020 podľa analytika nezvýšila. Súdy vyhlásili konkurz na majetok 16 úpadcov a v prípade spoločnosti Ferrora Resources, a. s., došlo k premene reštrukturalizácie na konkurz. Veľkoobchod so železom o ňu požiadal ešte koncom roka 2019, no nezvládol ju. Súd vyhlásil jeho bankrot k 3. decembru 2020. Po veľkoobchodníkovi, ktorého jediným akcionárom je Bratislavčan Miroslav Horečný, zostali podľa Suďu dlhy k verejnému sektoru za vyše 323.000 eur.



Ešte vyššie pohľadávky eviduje štát voči poľnohospodárskemu družstvu OOV z Malinova. K 29. februáru 2020, keď finančná správa prestala pre koronakrízu aktualizovať daňové nedoplatky, dlžilo na daniach takmer 430.000 eur, čo je viac ako hodnota jeho aktív k 31. decembru 2019. Do likvidácie družstevníci poslali družstvo už v októbri 2019, likvidátor o konkurz požiadal koncom vlaňajšieho augusta.



Reštrukturalizáciu má za sebou ešte v roku 2017 i Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, najväčší zamestnávateľ medzi decembrovými úpadcami. Zaoberal sa údržbou zelene a ciest v bratislavskom Ružinove a spravoval aj trhoviská na území mestskej časti. No zo strát sa nevymanil a v septembri 2020 poslal sám seba do konkurzu. Na základe rozhodnutia mestských poslancov prevádzku trhovísk prebrala novozaložená eseročka Trhoviská Ružinov a o zeleň a cesty sa bude starať nová príspevková organizácia Verejno-prospešné služby Ružinov.