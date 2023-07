FinStat: Tržby firiem rástli vlani o 20 %, možným dôvodom je inflácia

Bratislava 4. júla (TASR) - V minulom roku rástli tržby slovenských firiem medziročne o 20 %. Prekonali tak aj rast v druhom pandemickom roku 2021, ktorý bol na úrovni 15,7 %. Dôvodom rastu je pravdepodobne inflácia, ktorá sa ukázala na cenách produktov. Informoval o tom v utorok analytik FinStatu Martin Lindák.



Doteraz zverejnilo svoju účtovnú závierku 256.739 spoločností. "Dosiahnuté zisky analyzovanej vzorky firiem prekročili výšku 11 miliárd eur. Čistý zisk firiem v roku 2022 rástol tempom 12,9 %, avšak treba pripomenúť, že rok predtým vzrástol medziročne o 67,3 %, čím výrazne prekonal zisky z predpandemického roku 2019. Do veľkej miery za "slabším" rastom je bázický efekt, kedy je porovnávacia základňa z minulého roku príliš vysoká," priblížil Lindák.



Firmy odviedli vlani do štátneho rozpočtu v podobe dane z príjmu o 28,8 % viac peňazí ako v roku 2021. V roku 2021 odviedli 3,08 miliardy eur, v roku 2022 to bolo 3,97 miliardy eur.



Medziročne sa zvýšil podiel firiem v zisku na 56,9 %. Nulové zisky má 8,8 % analyzovaných firiem, počet firiem v strate tiež stúpol, a to na 34,3 %.



Vzrástol tiež celkový objem úverov o 11,3 %. Dlhodobé úvery so splatnosťou viac ako jeden rok ale medziročne klesli o 2,4 %. Krátkodobé, naopak, narástli o 32,2 %. "Po dvoch rokoch pandémie to môže znamenať vytriezvenie a nové investičné zámery firiem, avšak rovnako to môže predstavovať aj predvídateľnosť firiem, ktoré očakávajú pokles úrokových sadzieb v budúcnosti, a tak si za vyššie úroky požičiavajú len na krátke obdobie," doplnil FinStat.



V roku 2022 rástla aj položka nákladov, čiže spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok, a to o 31 %. V roku 2021 vzrástla táto položka nákladov o 17,5 % a v prvom pandemickom roku dokonca klesla o 9,5 %.