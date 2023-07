FinStat: Tržby nefinančných firiem vlani potiahla inflácia

Bratislava 20. júla (TASR) - Nefinančným podnikom na Slovensku v minulom roku, kedy inflácia dosiahla historické hodnoty, vzrástli tržby približne o pätinu na 251,1 miliardy eur. Ich čistý zisk stúpol o 14 % na 11,3 miliardy. Predvlani im pritom vyskočil až o polovicu, za čo však mohol predchádzajúci útlm podnikateľskej aktivity v prvom pandemickom roku 2020. V analýze hospodárskych výsledkov nefinančných podnikov za účtovný rok 2022 na to upozornil hlavný analytik FinStatu Pavol Suďa.



Zaostávanie dynamiky zisku za tržbami sa podpísalo pod zhoršenie ich rentability, ktorá v minulom roku klesla o štvrť percentuálneho bodu (p. b.) "Nefinančné podniky tak z každého utŕženého eura premenili na čistý zisk 4,5 centa. Žiadne ziskové eldorádo sa teda nekonalo," zhodnotil Suďa.



Na rozdiel od predchádzajúceho roka podľa neho rast nefinančného sektora vlani iba mierne potiahli najväčšie podniky zoradené podľa ukazovateľa EBITDA. Ide o najhrubší ziskový parameter, ktorý hovorí o tom, koľko peňazí z tržieb zostane firme po odrátaní výrobných nákladov na financovanie odpisov, úrokov, daní a zisku pre akcionárov. Tridsiatim najväčším firmám stúpla vlani EBITDA o desatinu na 6,5 miliardy eur, kým celej nefinančnej sfére o 8,7 % na 21,5 miliardy eur.



"Zásadne k tomu prispeli najmä bratislavská rafinéria Slovnaft, ktorá sa tešila z výnimky na dovoz lacnej ruskej potrubnej ropy, zatiaľ čo ceny jej palív explodovali. Ďalej štátna Vodohospodárska výstavba, ktorá vyrába lukratívnu elektrinu na vodných dielach na Dunaji a Váhu, oživší šaliansky výrobca hnojív Duslo, ružomberské papierne Mondi SCP či Železiarne Podbrezová, alebo štátny MH teplárenský holding, ktorý k 1. máju 2022 absorboval päť menších a dlhodobo stratových štátnych teplární," priblížil Suďa.



Naopak, výrazný pokles EBITDA popri košických oceliaroch U.S. Steel zaznamenali aj štátny SEPS, púchovský výrobca pneumatík Continental Matador Rubber, žilinská aj trnavská automobilka, ako aj prevádzkovateľ plynovodov eustream.



Marža, teda podiel EBITDA na celkových tržbách, klesla minulý rok všetkým nefinančným podnikom spolu takmer o jeden percentuálny bod pod 8,6 %. Tridsiatke najväčších firiem klesla o 1,3 p. b. na 13,4 %.



Analytik upozornil, že poradím Top 30 firiem podľa EBITDA ešte zamiešajú zahraničné maloobchodné reťazce Lidl, Tesco a Kaufland, možno aj nitrianska automobilka Jaguar Land Rover, ktoré zverejnia svoje minuloročné výsledky v závere leta. Dostane sa doň aj Nafta Gbely, ktorá v zásobníkoch na Záhorí uskladňuje zemný plyn a so zverejnením rekordných čísel mešká. "Naopak, chýbať v rebríčku bude tretí mobilný operátor O2, ktorý sa pred rokom rozdelil na dve dcérske firmy. Kým prevádzkovateľ siete O2 Networks už výsledky zverejnil a zostal tesne pred bránami Top 30, na čísla obchodnej vetvy O2 Slovakia stále čakáme," doplnil Suďa.



Analýza hospodárskych výsledkov vychádzala z údajov k 17. júlu, dokedy zverejnilo účtovnú závierku za rok 2022 vyše 258.000 nefinančných spoločností. Je to približne o 13.000 firiem viac, ako v porovnateľnom období minulého roka.