FinStat: Tržby spoločností vlani medziročne klesli o vyše 3 %

Bratislava 10. apríla (TASR) - Tržby spoločností vlani medziročne klesli o niečo vyše 3 %, avšak sumárny zisk sa prepadol až o viac ako 18 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti FinStat.



Celkové tržby spoločností, ktoré v riadnom termíne podali účtovnú závierku, dosahovali v roku 2024 úroveň vyše 84 miliárd eur. Medziročne tak tržby firiem klesli o približne 2,6 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 3 %. Celková EBITDA spoločností vlani dosiahla 8 miliárd eur, pričom rok predtým bola vyššia o približne 400 miliónov eur.



Spoločnosť analyzovala výsledky firiem, ktoré podali daňové priznanie za rok 2024 v riadnom termíne do 31. marca 2025. Analýza bola zostavená z účtovných výkazov firiem, ktoré mali k 5. aprílu zverejnenú účtovnú závierku za minulý rok, ich počet bol 134.314.



Dôvodom poklesu bude podľa FinStatu aj spomaľujúca sa inflácia v hospodárstve, za ktorú môže bázický efekt. „Kým v roku 2023 bola medziročná inflácia vyše 10 %, v roku 2024 dosahovala necelé 3 %. Napriek miernemu poklesu tržieb spoločnostiam výrazne klesol zisk, až o 18,8 %,“ priblížila spoločnosť.



Viacero významných spoločností sa minulý rok podľa analýzy dostalo do výraznej straty. „Najvyššiu stratu mala spoločnosť Eurovea Services, až 69,5 milióna eur, po nej nasledujú Železiarne Podbrezová so stratou 30,8 milióna eur a HB Reavis Group so stratou 30,4 milióna eur. Celkový pokles zisku ešte nafúkla aj Východoslovenská energetika Holding, ktorej 259-miliónový zisk v roku 2023 sa prepadol vlani na stratu pol milióna eur,“ dodala spoločnosť v analýze.