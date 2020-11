ANALÝZA: V októbri sa počet insolvencií zdvojnásobil

Bratislava 8. novembra (TASR) - Počet insolvencií sa v októbri oproti septembru zdvojnásobil, no dostal sa len na úrovne z prvého kvartálu tohto roka. Súdy vyhlásili konkurz na majetok 17 spoločností a ďalším dvom povolili reštrukturalizáciu. Konkurzné štatistiky tak naďalej výrazne zaostávajú za vlaňajšími číslami, vyplýva z analýzy spoločnosti FinStat.



"Medzi úpadcami sa čoraz menej vyskytujú vytunelované eseročky, ktoré štátu na daniach dlžia významné sumy. Október však v tomto smere priniesol výdatnú výnimku. Týka sa firmy Magura, s.r.o. z Vyšných Ružbách," upozornil analytik FinStat Pavol Suďa. Táto firma ku koncu februára, keď finančné riaditeľstvo prestalo pre koronakrízu aktualizovať štatistiky o daňových nedoplatkoch, dlžila štátu na daniach viac ako päť miliónov eur.



Z historického vývoja daňových nedoplatkov pritom vyplýva, že vlani pred Vianocami jej daňové záväzky prevyšovali 12 miliónov eur. Finančná správa tak podľa analytika v závere vlaňajška postúpila pravdepodobne významnú časť daňovej pohľadávky na Slovenskú konsolidačnú, a.s., štátnu agentúru, ktorá sa zaoberá vymáhaním dubióznych daňových pohľadávok verejného sektora.



Magura, s.r.o. prevádzkovala rovnomenný hotel vo Vyšných Ružbachoch na Zamagurí. V roku 2009 jej však dramaticky klesli tržby za vlastné služby. "Naopak, tržby za predaj tovaru sa zvýšili z 233.000 na 4,3 milióna eur. No a v roku 2010 explodovali na bezmála 37 miliónov eur. Hospodársky výsledok sa pritom nevzďaľoval od nuly," upozornil Suďa.



Návrh na konkurz úpadcu nepodala Slovenská konsolidačná, a.s., ale sám dlžník v júli tohto roka. O necelé tri mesiace ho vyhlásil sudca Okresného súdu v Prešove Tomáš Novák. Firma pritom roky eviduje minimálne tržby. Účtovná hodnota jej majetku ku koncu minulého roka iba mierne prevyšovala šesťtisíc eur.