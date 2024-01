FinStat: Vlani zaniklo v SR 5078 firiem,najviac v oblasti stavebníctva

Bratislava 31. januára (TASR) - Vlani zaniklo na Slovensku celkovo 5078 a vzniklo 21.851 firiem. Zároveň bolo založených vyše 54.000 živností, zaniklo ich viac ako 52.000, najviac za posledných osem rokov. Najviac firiem zaniklo v odvetví stavebníctva (593), veľkoobchodu (501) a maloobchodu (455). Zániky v odvetví stavebníctva medziročne narástli o 75 %. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti FinStat.



Najviac spoločností vzniklo v sektore maloobchodu (3913), medziročný rast vznikov predstavuje 284 %. V sektore služieb vzniklo 3049 a v stavebníctve 2702 spoločností.



Rok 2023 mal podľa analytika FinStatu Martina Lindáka negatívny dopad aj na vzniky spoločností v oblasti reklamy alebo cestovného ruchu a gastra, kde počet vzniknutých podnikov klesol o 22 % a o 27 %. Zároveň v cestovnom ruchu a gastre zaniklo 336 spoločností, čo je o 70 % viac ako v roku 2022.



"Pravdepodobne kvôli zamrznutému realitnému trhu a v dôsledku zvyšovania úrokových sadzieb vzniklo menej spoločností aj v odvetví nehnuteľností a sprostredkovania. V prvom prípade klesol počet vzniknutých firiem z 1389 na 1113 a v druhom prípade zo 676 na 250. Percentuálne najväčší pokles zaznamenal veľkoobchod, a to z 508 vzniknutých spoločností v roku 2022 na 47 o rok neskôr," uviedol.



V oblasti živností ich najviac vzniklo v odvetví stavebníctva (15.319), služieb (7421) a maloobchodu (4002). V daných odvetviach ich podľa FinStatu aj najviac zaniklo. V stavebníctve zaniklo 14.650 živností, v službách 5019 a v maloobchode 4104 živností. Najvyšší medziročný nárast zaniknutých živností dosiahlo práve stavebníctvo, a to o 42 %.