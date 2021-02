FinStat: Zanikajú čoraz staršie spoločnosti

Bratislava 2. februára (TASR) - V roku 2020 vzniklo na Slovensku najmenej nových obchodných spoločností za ostatných päť rokov, no zároveň vlani a predvlani zaniklo najmenej firiem za celé uplynulé desaťročie. Stabilizoval sa tak trend v čistom prírastku firiem, vyplýva z aktuálnej analýzy spoločnosti FinStat. Postupne sa však zvyšuje priemerný vek zlikvidovaných spoločností.



"Priemerný vek zanikajúcich obchodných spoločností v SR sa do roku 2017 znížil postupne pod desať rokov. Odvtedy zanikajúce firmy dynamicky starnú. Priemerný vek spoločností, ktoré boli z Obchodného registra vymazané v priebehu vlaňajška, prevýšil 12,5 roka. To môže naznačovať i to, že do ťažkostí sa čoraz viac dostávajú aj etablované podniky," uviedol hlavný analytik FinStatu Pavol Suďa.



Vlani podľa údajov FinStatu na Slovensku vzniklo 19.324 spoločností a zaniklo 4153. Rekordne najviac firiem, a to 27.257, bolo do Obchodného registra zapísaných v októbri 2013, krátko pred zmenou spôsobu požadovaného splatenia základného imania. Historicky najviac spoločností zaniklo zasa v decembri 2014, teda tesne pred zavedením daňových licencií. Zrušenie tejto "dane zo straty" viedlo podľa Suďu od roku 2018 k normalizácii počtu zanikaných spoločností na úrovniach obvyklých pred zavedením licencií.



Zatiaľ čo v preprave alebo prenájme nehnuteľností pokračoval vlani mierne pozitívny trend, v stavebníctve, službách, poradenstve či cestovnom ruchu, alebo IT sa čistý prírastok firiem medziročne znížil. "K dramatickému zhoršeniu však došlo v obchode, v ktorom síce zaniklo najmenej spoločností za uplynulé desaťročie, no počty novovzniknutých firiem sa prepadli prakticky k nule," zdôraznil Suďa, podľa ktorého sa na druhej strane pomerne významne dynamizuje pribúdanie nových podnikov v priemysle, a to najmä v strojárstve, kovovýrobe, drevárstve, potravinárstve a elektrotechnike.



Kým priemerný vek zaniknutých firiem v posledných rokoch stúpa, pri zanikajúcich živnostiach sa, naopak, znižuje. Tí, ktorí svoje živnosti ukončili vlani, podnikali už menej ako deväť rokov. Priemerný vek zaniknutých živností sa však podľa Suďu nemenil v uplynulej dekáde tak dramaticky, že by sa z trendov dali vyvodiť hodnotné závery.