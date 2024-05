FinStat:Tržby firiem vlani rástli ale zisk sa prepadol o vyše desatinu

Bratislava 1. mája (TASR) - Spoločnostiam vlani medziročne narástli tržby o 2,1 % a klesli náklady na spotrebovaný tvar a energie. Napriek tomu sa im však znížil čistý zisk o asi 14,9 %. Zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) im klesol taktiež, a to o 3,3 %. Vyplýva to z aktuálnej analýzy výsledkov firiem, ktoré podali daňové priznanie za rok 2023 v riadnom termíne od spoločnosti FinStat.



Firmy vlani dosiahli celkové tržby vo výške 96,3 miliardy eur, čo je o 1,9 miliardy eur viac ako v roku 2022. Najväčšiemu odvetviu, a to veľkoobchodu, sa tržby medziročne prepadli. Kým v roku 2022 mu stúpli tržby medziročne o viac ako 20 %, vlani klesli o vyše tri percentá. Tržby narástli v odvetviach ako maloobchod, stavebníctvo, predaj a údržba vozidiel či elektrotechnika.



Zatiaľ, čo v roku 2022 EBITDA stúpla medziročne o 1,6 %, o rok neskôr sa znížila o 3,3 %. Čistý zisk v rovnakom období klesol o 14,9 %, hoci v roku 2022 medziročne vzrástol o 10,1 % nad päť miliárd eur.



EBITDA medziročne najviac stúpla v odvetví služieb, a to o 309 %. "Taký vysoký rast spôsobila najmä spoločnosť Debitum, ktorá v roku 2022 dosiahla stratu vyše 198 miliónov eur a o rok neskôr už len 10.000 eur. Keby sme nerátali s danou spoločnosťou, celková EBITDA by v odvetví rástla len o vyše 11 %," priblížila spoločnosť FinStat.



EBITDA sa vlani znížila najviac firmám z odvetvia kovovýroby a hutníctva, kde klesla o 46 %, ako aj firmám v poľnohospodárstve a lesníctve, ktorým klesla o vyše 31 %.



"V prvom prípade tak vysoký pokles spôsobil U. S. Steel Košice, ktorému klesla o vyše 70 % medziročne. Klesala aj iným veľkým hráčom ako je ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia alebo Železiarne Podbrezová. V druhom prípade zaznamenali straty viaceré spoločnosti z poľnohospodárskych podnikov alebo zo spracovateľov dreva," objasnila spoločnosť s tým, že najziskovejšiemu podniku Lesy SR klesla EBITDA z vyše 36 miliónov eur v roku 2022 na vlaňajších 21 miliónov.



Splatná daň spoločností v roku 2023 klesla o vyše 316 miliónov eur, teda o bezmála 21 % oproti roku 2022. V roku 2022 rástla medziročne o 5,7 % na 1,5 miliardy eur.