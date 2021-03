Fintech Hub na Slovensku otvoril program inovátorom z celého sveta

Bratislava 29. marca (TASR) – V minulom roku vznikla na Slovensku prvá otvorená fintech platforma nazvaná Fintech Hub Slovakia. Jej cieľom je zlepšiť digitálne finančné inovácie a konkurencieschopnosť slovenského trhu pomocou programu, ktorý inovatívnym firmám pomáha zefektívniť go-to market stratégiu, otestovať produkt či službu v reálnom prostredí a pripraviť ju na investičný proces. Do programu sa môžu prihlasovať inovátori z celého sveta. Podmienkou je uviesť produkt alebo službu na Slovensku alebo na území Vyšehradskej skupiny.



Prvý Fintech Hub so sídlom v Bratislave založila Slovenská FinTech asociácia v spolupráci s inovatívnymi spoločnosťami Mastercard a Vacuumlabs. Tvorcovia sa pri tvorbe platformy inšpirovali úspešnými sandbox regulátormi, ktoré fungujú a prosperujú v krajinách od Veľkej Británie po Singapur. "Chceli sme vybrať to najlepšie z podobne fungujúcich platforiem a spojiť všetko pod jednou strechou. Náš prístup preto staviame na otvorenosti a prístupnosti," priblížil Juraj Králik, výkonný riaditeľ Fintech Hub Slovensko a šéf Slovenskej FinTech asociácie.



Cieľom Fintech Hub Slovensko je podpora inovatívnych finančných digitálnych riešení, rastu finančného trhu a posun využitia technológií vo finančnom sektore. Členovia platformy získajú pomoc predovšetkým v troch segmentoch, a to v technologickom, právnom a konzultačnom.



Program je otvorený všetkým typom spoločností. Všetci musia úspešne prejsť výberovým konaním. Dôležitým faktorom pre postup je výnimočnosť produktu, konceptu alebo prototypu, ktorý chcú inovátori uviesť na trh. Relevantnosť prihlášky preto bude posudzovaná na základe stanovených podmienok inovácie, škálovateľnosti a užívateľnosti pre koncového zákazníka. Záujemcovia sa môžu registrovať na webovej stránke www.fintechhub.sk.