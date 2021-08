Fintech Square prevezme austrálsku firmu Afterpay za 29 miliárd USD

San Francisco/Melbourne 2. augusta (TASR) - Americká platobná služba Square prevezme austrálskeho poskytovateľa splátkového predaja Afterpay za 29 miliárd USD (24,4 miliardy eur). Transakcia by sa mala uzavrieť v 1. kvartáli budúceho roka, uviedli v pondelok obe firmy.



Square chce akvizíciu kompletne zaplatiť vlastnými akciami, nakoniec však môže 1 % z celkovej hodnoty uhradiť aj v hotovosti. Podielnici by mali za akciu Afterpay dostať 0,375 akcie Square.



Kalifornský fintech chce prevzatím Afterpay zvýšiť svoju atraktivitu predovšetkým medzi mladými ľuďmi, ktorí si nemôžu dovoliť kreditnú kartu, alebo ju nechcú, a napriek tomu si chcú na dlh niečo kúpiť. Systém "buy now, pay later" (teraz nakúp, zaplať neskôr) má používateľov Square odviesť od kreditných kariet k splátkovému plateniu. Pokiaľ zákazníci načas uhrádzajú splátky, Afterpay im neúčtuje úroky ani poplatky.