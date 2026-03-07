< sekcia Ekonomika
Firemná kultúra rozhoduje o odchodoch z práce
Podľa ankety označilo 31 % respondentov za kľúčový faktor pri rozhodovaní o zotrvaní či zmene práce prístup nadriadeného.
Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Firemná kultúra patrí medzi hlavné dôvody, prečo zamestnanci vo firme zostávajú alebo z nej odchádzajú. Najväčší vplyv má pritom prístup priameho nadriadeného a kvalita vzťahov v tíme. Vyplýva to z ankety personálnej agentúry Grafton Recruitment, podľa ktorej zohráva pracovné prostredie čoraz významnejšiu úlohu nielen pri spokojnosti ľudí, ale aj pri ekonomických výsledkoch firiem.
Podľa ankety označilo 31 % respondentov za kľúčový faktor pri rozhodovaní o zotrvaní či zmene práce prístup nadriadeného. Medziľudské vzťahy v tíme sú rozhodujúce pre 26 % opýtaných, zmysluplnosť práce a hodnoty pre 24 % a dôvera so slobodou v práci pre takmer pätinu opýtaných. Najsilnejšie faktory tak súvisia s každodennou skúsenosťou zamestnanca, nie s benefitmi či marketingovými heslami.
„Ľudia dnes otvorene hovoria, že nerozhoduje len to, čo robia, ale ako sa pri tom cítia a s kým pracujú. Firemná kultúra je v praxi o dôvere, férovosti a kvalite vedenia,“ uviedla marketingová riaditeľka Grafton Recruitment Jitka Kouba.
Agentúra upozorňuje, že kultúra má aj priamy ekonomický vplyv. Vysoká fluktuácia prináša náklady na opakované nábory, zaškoľovanie či stratu know-how. Negatívne sa môže prejaviť aj na zákazníckej skúsenosti a výkonnosti tímov. Rozvoj lídrov a systematická práca s internou komunikáciou sa preto stávajú strategickou témou.
Podľa Graftonu by firmy mali začať meraním reality - analyzovať dôvody odchodov, spätnú väzbu kandidátov a úroveň angažovanosti. Až následne má zmysel nastavovať hodnotovú ponuku pre zamestnancov a budovať značku zamestnávateľa navonok.
„Ak sa sľuby smerom k trhu nezhodujú s realitou vnútri firmy, dôvera sa rýchlo stráca. Najsilnejšia značka zamestnávateľa vzniká tam, kde je každodenná skúsenosť zamestnancov konzistentná s tým, čo firma komunikuje,“ doplnila Kouba.
