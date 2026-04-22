Firemné insolvencie ohrozujú v Nemecku 200.000 pracovných miest
Autor TASR
Hamburg 22. apríla (TASR) - V dôsledku firemných insolvencií je v tomto roku v Nemecku ohrozených viac ako 200.000 pracovných miest. Oznámila to v stredu poisťovňa pohľadávok Allianz Trade, ktorá odhaduje, že počet bankrotov dosiahne najvyššiu úroveň za 14 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Už teraz má konflikt na Blízkom východe jasný vplyv na Nemecko a obchodná vojna s USA ani zďaleka neskončila,“ uviedol Milo Bogaerts, vedúci divízie Allianz Trade pre Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko. Poisťovňa teraz očakáva, že počet platobných neschopnosti v Nemecku v roku 2026 v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrastie o 2,4 % na 24.650 prípadov. „To by bola najvyššia úroveň za 14 rokov,“ priblížil Bogaerts.
Podľa údajov nemeckého štatistického úradu súdy v krajine v minulom roku zaregistrovali 24.064 prípadov insolvencií, čo predstavuje nárast o 10,3 %. V budúcom roku by sa mal počet platobných neschopností znížiť o 2 % na 24.150 prípadov, uviedla ďalej Allianz Trade, ktorá očakáva, že tlaky súvisiace s vojnou na Blízkom východe sa zmiernia a stimulačné opatrenia nemeckej vlády podporia ekonomiku.
