Firemný fleet čakajú v tomto roku niektoré zmeny

Bratislava 9. januára (TASR) - Záver roka 2019 sa niesol v znamení odštartovania štátnych dotácií pri obstaraní elektromobilov. Ak sa firma rozhodla obstarať ich do firemného autoparku, môže očakávať značné výhody. Novinkou pre rok 2020 je novela zákona o dani z príjmov, podľa ktorej sa od 1. januára 2020 zavádza nová odpisová skupina pre elektrické a hybridné vozidlá so skrátenou dobou odpisovania. Ide o ďalšie opatrenie akčného plánu rozvoja elektromobility na Slovensku.



"Pre podnikateľov to znamená, že si budú môcť náklady na obstaranie takéhoto vozidla premietnuť do daňovo uznateľných nákladov už za 2 roky oproti 4 rokom, počas ktorých sa odpisuje vozidlo so štandardným pohonom,” hovorí Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia.



Podľa nej tak toto opatrenie popri ďalších už prijatých môže opäť motivovať firmy, ale aj jednotlivcov k ekologickejšej mobilite. Výhodné môže byť jednak pre fyzické osoby, ktoré hľadajú druhé auto do rodiny, ale aj pre firmy, ktoré potrebujú poolové auto na využívanie mobility v meste. Obstaranie takéhoto vozidla na operatívny lízing zároveň odbúrava prekážku vysokej vstupnej investície.



"Operatívny lízing tiež umožňuje v rámci mesačných platieb prefinancovať len rozdiel medzi nadobúdacou hodnotou vozidla a zostatkovou cenou po skončení nájmu, teda len skutočne využitý čas pri využívaní plného servisu a služieb, a to bez prevádzkových a finančných rizík," tvrdí Pozdechová.



"Pre odpisovanie vozidiel s klasickým typom spaľovania naďalej platí, že ak máte vo vlastníctve osobné vozidlá a používate ich pri podnikaní, z majetku ich odpisujete rovnomerne počas štyroch rokov. To platí aj pre vozidlá nadobudnuté formou finančného lízingu, ktorý trvá menej ako štyri roky. Vozidlá zaraďujete do prvej odpisovej skupiny a odpisy začnú plynúť prvým mesiacom zaradenia do majetku. V oboch prípadoch je zároveň limitom výšky daňovej uznateľnosti odpisov pri drahších autách hranica obstarávacej hodnoty vozidla 48.000 eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu," upozorňuje odborníčka.