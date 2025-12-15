< sekcia Ekonomika
Firma Airbnb dostala v Španielsku pokutu 64 miliónov eur
Dôvodom je inzerovanie ubytovania v bytoch, ktorých majitelia nemajú na prenajímanie povolenie.
Autor TASR
Madrid 15. decembra (TASR) - Španielska vláda uložila americkej spoločnosti Airbnb, ktorá podniká v oblasti sprostredkovania krátkodobého ubytovania prostredníctvom internetu, pokutu v sume 64 miliónov eur. Dôvodom je inzerovanie ubytovania v bytoch, ktorých majitelia nemajú na prenajímanie povolenie. TASR o tom informuje na základe správy portálu BBC.
Firma Airbnb sa proti pokute nemôže odvolať a musí stiahnuť sporné inzeráty. Španielsko, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie krajiny sa svete, má čulý turistický sektor. Vyvoláva to však obavy z nedostupnosti bývania, keďže veľký dopyt zo strany turistov zvyšuje ceny a vytláča miestnych obyvateľov z trhu.
„Tisíce rodín žijú v ohrození, kým niekoľkí bohatnú pomocou podnikateľských modelov, ktoré vyháňajú ľudí z ich domovov," uviedol vo vyhlásení španielsky minister pre práva spotrebiteľov Pablo Bustinduy. „Dokážeme to toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné - nijaká firma, bez ohľadu na to, aká je veľká alebo mocná, nie je nad zákonom. To platí o to viac, ak ide o bývanie," napísal minister na sociálnej sieti Bluesky.
Viacero obľúbených turistických miest vo svete uplatnilo voči Airbnb prísne obmedzenia. Sú medzi nimi Barcelona, New York, Berlín, Paríž a dokonca aj San Francisco, v ktorom technologická spoločnosť v roku 2007 vznikla.
Firma Airbnb sa proti pokute nemôže odvolať a musí stiahnuť sporné inzeráty. Španielsko, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie krajiny sa svete, má čulý turistický sektor. Vyvoláva to však obavy z nedostupnosti bývania, keďže veľký dopyt zo strany turistov zvyšuje ceny a vytláča miestnych obyvateľov z trhu.
„Tisíce rodín žijú v ohrození, kým niekoľkí bohatnú pomocou podnikateľských modelov, ktoré vyháňajú ľudí z ich domovov," uviedol vo vyhlásení španielsky minister pre práva spotrebiteľov Pablo Bustinduy. „Dokážeme to toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné - nijaká firma, bez ohľadu na to, aká je veľká alebo mocná, nie je nad zákonom. To platí o to viac, ak ide o bývanie," napísal minister na sociálnej sieti Bluesky.
Viacero obľúbených turistických miest vo svete uplatnilo voči Airbnb prísne obmedzenia. Sú medzi nimi Barcelona, New York, Berlín, Paríž a dokonca aj San Francisco, v ktorom technologická spoločnosť v roku 2007 vznikla.