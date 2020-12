Firma Bentley si rezervovala antonovy na zaistenie plynulých dodávok

Londýn 2. decembra (TASR) - Britský výrobca luxusných automobilov Bentley si predbežne zarezervoval päť nákladných lietadiel Antonov na zabezpečenie dodávok komponentov pre prípad neriadeného odchodu Británie z Európskej únie. Uviedla to firma v stredu na samite o budúcnosti automobilového sektora.



Vyjednávači pre brexit z Británie a Európskej únie sa usilujú uzatvoriť dohodu, ktorá by umožnila pokračovanie bezproblémových obchodných vzťahov medzi ostrovnou krajinou a zvyšnými 27 štátmi EÚ. Stále však majú výrazne odlišné názory na tri body - rybolov, spravodlivú hospodársku súťaž a riešenie sporov. Je tak možné, že Británia nakoniec odíde z EÚ po skončení prechodného obdobia (končí sa 31. decembra) bez dohody.



Automobilky sa preto snažia zabezpečiť si dodatočné zásobovacie trasy. Bentley, dcérska firma Volkswagenu, nakupuje 90 % komponentov v kontinentálnej Európe a na kontinent vyváža približne 24 % svojej produkcie.



Ako na samite o budúcnosti automobilového sektora organizovanom denníkom The Financial Times povedal šéf automobilky Adrian Hallmark, na pláne, ktorý má firme pomôcť zvládnuť odchod Británie z EÚ, pracovali dva roky. "Máme zarezervovaných päť lietadiel Antonov, ktoré by nám mali pomôcť pri preprave karosérií do Manchestru," povedal Hallmark. Zároveň dodal, že okrem leteckej prepravy karosérií firma výrazne zvýšila v Británii zásoby potrebných komponentov.



"V rámci systému just-in-time sme mali zásoby na dva dni. Teraz ich máme na 14 dní," dodal Hallmark s tým, že ide o 14 pracovných dní, teda zásoby majú fakticky na približne tri týždne.



V prípade, že Británia sa s EÚ nedohodne, firma Bentley bude schopná zvládnuť 10-percentné dovozné clá znížením nákladov a čiastočným zvýšením cien. To by bolo pre spoločnosť menej škodlivé než narušenie dodávok.



"Situácia sa dá zvládnuť, ak dodávky budú pokračovať. Zastavenie dodávok by bolo podstatne horšie než clá v dôsledku nedohody," povedal šéf Bentley.



Podľa Hallmarka spoločnosť plánuje tento rok predať viac než 10.000 áut. Výrazne by jej k tomu malo dopomôcť zotavenie dopytu na kľúčovom čínskom trhu. Predaj v Číne sa v porovnaní s obdobím pred pandémiou zvýšil o 35 % a v Európe a USA o 15 %.