Firma BMW zvýšila predaj áut na rekordných vyše 2,5 milióna

Mníchov 8. januára (TASR) - Nemecká automobilka BMW zaznamenala za minulý rok rekordný predaj, keď počet predaných vozidiel prekonal hranicu 2,5 milióna. Uviedol to v stredu šéf predaja Pieter Nota, ktorý zároveň dodal, že aj v prípade roka 2020 je optimista.



Za minulý rok predala BMW 2,52 milióna áut, povedal Nota, na ktorého sa odvolala agentúra Bloomberg. To znamená o 1,2 % viac vozidiel značiek BMW, Rolls-Royce a Mini než v roku 2018.



Navyše, firma očakáva, že tento rok sa objem predaja opäť zvýši. "Naším cieľom je predaj vozidiel dostať opäť vyššie," dodal Nota.



Situácia na trhu s autami pritom vôbec nie je priaznivá. Čína, najväčší automobilový trh sveta, pravdepodobne opäť zaznamená celoročný pokles predaja áut, už druhý rok po sebe. Navyše, aj v prípade Európy sa očakáva rovnaký trend.



Spoločnosti BMW dopomohli k rekordným výsledkom najmä športovo-úžitkové vozidlá ako X7. Práve predaj áut tohto typu by firma chcela v roku 2020 výrazne zvýšiť.