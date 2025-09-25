< sekcia Ekonomika
Firma BP upravila odhad dopytu po rope, jeho kulmináciu očakáva neskôr
Vo svojom najnovšom energetickom výhľade BP uviedla, že globálny dopyt po rope bude rásť až do roku 2030, v ktorom by mal dosiahnuť svoje maximum.
Autor TASR
Londýn 25. septembra (TASR) - Britská ropná spoločnosť BP upravila svoj odhad v oblasti globálneho dopytu po rope v nasledujúcich rokoch. V najnovšej prognóze očakáva, že dopyt dosiahne svoj vrchol o päť rokov neskôr, než pôvodne počítala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Vo svojom najnovšom energetickom výhľade BP uviedla, že globálny dopyt po rope bude rásť až do roku 2030, v ktorom by mal dosiahnuť svoje maximum. To je o päť rokov neskôr, než uvádzala spoločnosť v predchádzajúcej prognóze pred rokom.
Jej scenár aktuálnej trajektórie vychádza z terajšej politiky jednotlivých krajín a ich prísľubov. V tomto prípade BP očakáva, že svetový dopyt po rope dosiahne svoje maximum v roku 2030, a to na úrovni 103,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Pôvodne počítala s tým, že dopyt bude kulminovať v roku 2025 na úrovni 102 miliónov barelov denne. Po roku 2030 počíta firma s postupným poklesom dopytu, pričom do roku 2050 očakáva jeho rozsah na úrovni 83 miliónov barelov/deň.
Čo sa týka dopytu po plyne, BP v rámci scenára aktuálnej trajektórie počíta s jeho rastom do roku 2040 zhruba o 17 % v porovnaní s terajšou úrovňou. Následne by sa dopyt mal stabilizovať na dosiahnutej úrovni. Dopyt po plyne by mali podporiť najmä Čína, India a ďalšie ázijské štáty, ako aj krajiny Blízkeho východu.
Vo svojom najnovšom energetickom výhľade BP uviedla, že globálny dopyt po rope bude rásť až do roku 2030, v ktorom by mal dosiahnuť svoje maximum. To je o päť rokov neskôr, než uvádzala spoločnosť v predchádzajúcej prognóze pred rokom.
Jej scenár aktuálnej trajektórie vychádza z terajšej politiky jednotlivých krajín a ich prísľubov. V tomto prípade BP očakáva, že svetový dopyt po rope dosiahne svoje maximum v roku 2030, a to na úrovni 103,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Pôvodne počítala s tým, že dopyt bude kulminovať v roku 2025 na úrovni 102 miliónov barelov denne. Po roku 2030 počíta firma s postupným poklesom dopytu, pričom do roku 2050 očakáva jeho rozsah na úrovni 83 miliónov barelov/deň.
Čo sa týka dopytu po plyne, BP v rámci scenára aktuálnej trajektórie počíta s jeho rastom do roku 2040 zhruba o 17 % v porovnaní s terajšou úrovňou. Následne by sa dopyt mal stabilizovať na dosiahnutej úrovni. Dopyt po plyne by mali podporiť najmä Čína, India a ďalšie ázijské štáty, ako aj krajiny Blízkeho východu.