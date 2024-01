Firma Brother Industries sa zapojí do systému duálneho vzdelávania

Krupina 31. januára (TASR) - Do systému duálneho vzdelávania v Banskobystrickom samosprávnom kraji by sa mala od budúceho školského roka zapojiť aj spoločnosť Brother Industries Slovakia so sídlom v Krupine. Generálny manažér spoločnosti Norbert Rétsán pre TASR potvrdil, že aktuálne je spoločnosť v štádiu výberu školy, s ktorou podpíše zmluvu o duálnom vzdelávaní.



Spoločnosť repasujúca tonerové kazety, ktorá má v súčasnosti asi 250 zamestnancov, podľa neho pociťuje dieru na pracovnom trhu, hlavne čo sa týka odborov s pridanou hodnotou ako napríklad mechanik, mechatronik, elektrotechnik či informatik.



"Krupinský pracovný trh je špecifický. Je tu nízka nezamestnanosť a problém zamestnať nových operátorov, aj keď naša výroba nevyžaduje žiadne kvalifikačné požiadavky. Na trhu práce zostali už iba zamestnanci, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, bez pracovných návykov," poznamenal Rétsán s tým, že podľa jeho názoru aj ostatné podniky s priemyselnou výrobou pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.



Vzhľadom na smerovanie k štvrtej priemyselnej revolúcii aj spoločnosť Brother Industries podľa Rétsána uvažuje nad tým, že v budúcnosti budú niektoré výrobné linky plne automatizované alebo poloautomatizované. "Práve tam cítime potrebu vychovať si takých zamestnancov, ktorí nám do budúcna budú môcť s týmto pomôcť," dodal generálny manažér s tým, že spoločnosť už aktuálne má menšie oddelenie výskumu a vývoja, kde sa snažia vyvinúť vlastné výrobné zariadenia.



Systém duálneho vzdelávania chcú vzhľadom na kapacitné možnosti spoločnosti na začiatok ponúknuť dvom študentom, neskôr tento počet rozširovať. Podľa Rétsána získala spoločnosť certifikáty na duálne vzdelávanie v odboroch programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik - mechatronik, mechanik počítačových sietí, mechanik - elektrotechnik, v odbore správca inteligentných a digitálnych systémov a obchodná akadémia. Prví študenti by mohli so spoločnosťou spolupracovať už v budúcom školskom roku.