Firma Colgate-Palmolive zvýšila vo 4. kvartáli zisk aj tržby, prekonal

New York 29. januára (TASR) - Americký výrobca spotrebného tovaru Colgate-Palmolive oznámil za 4. štvrťrok minulého roka rast zisku aj tržieb, pričom výsledky mierne prekonali očakávania trhov. Výsledky firmy podporil zvýšený dopyt zákazníkov po niektorých tovaroch spoločnosti v období karanténnych opatrení prijatých na spomalenie šírenia nového koronavírusu.



Spoločnosť uviedla, že čistý zisk za 4. kvartál dosiahol 647 miliónov USD (535,11 milióna eur), zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka to bolo 643 miliónov USD. Bez započítania mimoriadnych položiek predstavoval upravený zisk na akciu 77 centov oproti 73 centom na akciu vo 4. kvartáli 2019. Firma tak mierne prekonala odhady analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 76 centov.



Prevádzkový zisk sa zvýšil o 4 % na 969 miliónov USD a tržby vzrástli o 7,5 % na 4,32 miliardy USD. V prípade tržieb tak firma Colgate-Palmolive prekonala očakávania, keďže analytici počítali s tržbami na úrovni 4,14 miliardy USD.



V roku 2021 spoločnosť očakáva, že jej upravený zisk na akciu dosiahne rast na strednej až hornej úrovni jednocifernej stupnice. Zároveň odhaduje, že tržby vzrastú v rozmedzí od 4 do 7 %.



(1 EUR = 1,2091 USD)