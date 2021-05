Firma Elektro Recycling si prešla tvrdým obdobím, ale neprepúšťala

Slovenská Ľupča 15. mája (TASR) – Spoločnosť Elektro Recycling v Slovenskej Ľupči sa zaoberá recykláciou a materiálovým zhodnocovaním všetkých druhov odpadov pochádzajúcich z elektrozariadení. Zamestnáva viac než 100 zamestnancov. Počas koronakrízy, v období december, január a február, prevádzkovala zariadenia na zhodnocovanie odpadov v obmedzenom režime, ale bez toho, aby prepúšťala pracovníkov z prevádzok. Pre TASR to uviedol Jozef Vašina, riaditeľ a konateľ spoločnosti.



„Počas pandémie a obmedzení s tým súvisiacich najmä vlani po 1. októbri nastal pokles v oblasti zberu vyhradených prúdov komunálneho odpadu, čo malo postupne dosah na samotných spracovateľov odpadov. Prešli sme si tvrdým obdobím, ale postupne od apríla sme nabehli na normálny pracovný režim,“ konštatoval Vašina.



Podľa neho najväčším problémom bolo eliminovať šírenie ochorenia COVID-19 na jednotlivých pracoviskách. „Z vlastnej iniciatívy a na vlastné náklady sme zabezpečovali antigénové testovanie jeden raz v týždni priamo v našej spoločnosti. Taktiež vznikli náklady so zabezpečením hygienických, stravovacích či iných opatrení súvisiacich s ochorením bez nároku na refundáciu, ale to zrejme postihlo celý súkromný sektor,“ zdôraznil riaditeľ spoločnosti Elektro Recycling.



Ako poznamenal, keď sa z tohto všetkého nakoniec začína prebúdzať priemysel a služby, nastáva veľké zdražovanie vstupných materiálov a ceny práce dodávateľských služieb.



Spoločnosť prevádzkuje najmodernejšie recyklačné technológie na spracovanie chladiacich a mraziacich zariadení, osvetľovacích zariadení a svetelných zdrojov aj ostatného elektroodpadu. Technologická úroveň jej liniek spĺňa najprísnejšie kritériá na spracovanie, ktoré určuje legislatíva SR a Európskej únie.



Vlani v marci získala ocenenie v súťaži Zelený Merkúr, zameranej na environmentálne správanie sa firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Jej vyhlasovateľom je Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia, partnerom je BBSK. Spoločnosť presvedčila hodnotiacu komisiu nielen spracovaním odpadov z elektrických a elektronických zariadení, ale i systémom zberu a odvozu elektroodpadu z územia celého Slovenska, ako i projektom materiálového zhodnocovania odpadov z plastov.