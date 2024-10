Firma Eni prekonala v zisku odhady trhov

Rím 25. októbra (TASR) - Talianska energetická spoločnosť Eni zaznamenala za 3. štvrťrok pokles upraveného zisku, na druhej strane bol lepší, než sa čakalo. Spoločnosť zároveň oznámila, že zvýši hodnotu programu spätného odkúpenia akcií o štvrtinu, napriek očakávaniam poklesu cien ropy. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Firma Eni v piatok oznámila, že v 3. kvartáli dosiahla zisk upravený o mimoriadne položky na úrovni 1,27 miliardy eur oproti 1,82 miliardy eur v rovnakom období minulého roka. Výsledky však prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom upraveného zisku až na 1,08 miliardy eur.



Výsledky sú podľa Eni dôkazom, že firma je dostatočne "odolná", napriek tomu, že situácia na trhu nie je ideálna. Po zverejnení výsledkov spoločnosť oznámila, že zvýši hodnotu programu spätného odkúpenia akcií o 25 % na 2 miliardy eur. Do veľkej miery tak potvrdila plány, ktoré naznačila už v júli, keď uviedla, že vtedajší program spätného odkúpenia akcií v hodnote 1,6 miliardy eur môže zvýšiť až na 2,1 miliardy eur, ak dôjde k zlepšeniu makroekonomického prostredia.



Napriek očakávaniam poklesu cien ropy chce Eni podporiť svojich akcionárov. Ako uviedla, umožňuje jej to pokrok v oblasti predaja časti aktív a znižovania nákladov. To firme pomáha udržiavať objem jej dlhov pod kontrolou.