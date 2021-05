Firma E.ON zvýšila prevádzkový zisk za 1. kvartál o viac než desatinu

Frankfurt nad Mohanom 11. mája (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť E.ON oznámila za 1. štvrťrok rast prevádzkového zisku o viac než desatinu. Do veľkej miery k tomu prispeli výsledky v britskej maloobchodnej divízii. Spoločnosť zároveň ponechala v platnosti pôvodnú prognózu celoročného vývoja prevádzkového zisku.



Firma uviedla, že za 1. kvartál zaznamenala upravený prevádzkový zisk EBIT (zisk pred úrokmi a daňami) na úrovni 1,7 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená rast o 14 %.



Zvýšil sa aj čistý zisk upravený o mimoriadne položky. Dosiahol 809 miliónov eur, čo medziročne predstavuje rast o 19 %. Zlepšili sa najmä výsledky v segmente Customer Solutions, k čomu do veľkej miery prispela úspešná reštrukturalizácia v Británii.



E.ON zároveň oznámil, že ponecháva v platnosti pôvodnú prognózu celoročného vývoja prevádzkového zisku. V prípade upraveného EBIT aj naďalej očakáva, že za rok 2021 dosiahne 3,8 až 4 miliardy eur a v prípade EBITDA (zisk pred úrokmi, daňami a odpismi) očakáva 7,2 až 7,5 miliardy eur.