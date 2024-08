Firma FM Logistic dosiahla za uplynulý rok tržby vyše 1,7 miliardy eur

Bratislava 13. augusta (TASR) - Logistická spoločnosť FM Logistic dosiahla za finančný rok 2023/2024 tržby 1,729 miliardy eur. Medziročne ide o nárast o 11 %. Spoločnosť FM Logistic o tom informovala v utorok.



"Spoločnosť FM Logistic dosiahla za finančný rok 2023/24 solídne výsledky, ktoré boli ovplyvnené najmä posledným štvrťrokom trvalého zlepšenia, čím prekonala prognózy. Spoločnosť si udržala dynamiku výkonnosti s EBIT vo výške 50,8 milióna eur a solídnou hotovostnou pozíciou 183 miliónov eur," zhodnotila logistická spoločnosť.



O úspechu podľa logistickej firmy svedčí zlepšenie ukazovateľa spokojnosti zákazníkov, ktorý sa zvýšil z 26 na 53. Pozitívnym signálom je podľa FM Logistic aj spokojnosť zamestnancov, ktorá v prieskume spoločnosti dosiahla 90 %.



Rast obchodnej činnosti logistickej spoločnosti v strednej Európe bol v uplynulom finančnom roku do značnej miery zabezpečený prevádzkou elektronického obchodu pre nových a existujúcich zákazníkov operátora a rozvojom siete zberných miest, zhodnotila FM Logistic. Spoločnosť tiež podnikla kroky smerom k automatizácii skladov. Spoločne s obchodným partnerom tiež začali testovať prepravu objednávok elektromobilmi.



Logistická spoločnosť plánuje nadviazať na solídne výsledky aj v nasledujúcom roku. Do konca roka plánuje firma znížiť svoje skladové emisie o polovicu v rámci piatich rokov. Vytvoriť tiež chcú udržateľný dodávateľský reťazec s cieľom dosiahnuť do roku 2030 priemerný ročný rast tržieb o 10 %.



Logistická firma FM Logistic je rodinným podnikom a bola založená v roku 1967. S obratom 1,7 miliardy eur je jedným z hlavných hráčov v oblasti logistiky vo Francúzsku aj v zahraničí.