Firma Gebrüder Weiss nie je závislá od logistických developerov

Bratislava 19. septembra (OTS) - Čo chystá a ako je na túto sezónu pripravená rakúska logistická a prepravná spoločnosť Gebrüder Weiss, prezradí jej sales and developement manager Marek Bognár.Logistické priestory v Senci sú v našom vlastníctve, takže nie sme závislí od logistických developerov nehnuteľností. Minulý rok sme rozšírili našu skladovú kapacitu o 7 200 m2. Dôvod bol aj ten, že sme vyhrali tender na projekt celoeurópskej distribúcie pre nadnárodného zákazníka, ktorí podniká v oblasti čistiacej techniky. V súčasnosti máme vo vlastníctve celkovú plochu o rozlohe 65 000 m2, pričom zastavaná plocha a skladové priestory z toho tvoria 25 000 m2. V prípade potreby vieme dokonca skladovú plochu na našom pozemku rozšíriť o ďalších 10 000 m2.Našou výhodou je, že disponujeme dobrou diverzifikáciu zákazníkov. Minimalizuje nám to sezónne výkyvy, a tým pádom máme aj vyvážené objemy. Niektorí naši zákazníci majú totiž sezónu teraz v lete, a iní ju budú mať koncom roka. Naše kapacity zostávajú takto stále vyvážené a efektívne.Naše vnútroštátne depá máme prepojené pravidelnými dennými linkami. Ich štandardný leadtime je 24 hodín v rámci celého Slovenska. V medzinárodnej preprave sme taktiež posilnili, a aktuálne máme z domu priame linky do 9-tich krajín, čo predstavuje 18 HUBov.Prezradím, že implementujeme nový transport manažment systém. Ide o tzv. route optimisasion, teda systém, ktorý sám navrhne po naskenovaní zásielky jej najefektívnejšiu prepravu. Tovar je tak rozvážaný najkratšou a najoptimálnejšou možnou trasou. Som presvedčený, že nie len vďaka novým inováciám, ale najmä dlhoročnému vysokému štandardu poskytovaných služieb zostaneme dôveryhodným partnerom, na ktorého sa naši zákazníci môžu stále spoľahnúť.