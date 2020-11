Firma GM musí zvolať do servisov takmer 6 mil. áut pre sporné airbagy

Washington 23. novembra (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) zvolá do servisov takmer 6 miliónov áut pre potenciálne nebezpečné airbagy od firmy Takata. Spoločnosť tak musí urobiť po tom, ako americký úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) zamietol žiadosť automobilky, aby zvolávanie nemusela absolvovať.



Úrad oznámil, že GM musí zvolať do servisov celkovo 5,9 milióna pick-upov a SUV modelov z rokov 2007 - 2014, pretože "v prípade vyvíjačov tlaku v týchto airbagoch hrozí pri dlhodobom vystavení vysokým teplotám a vlhkosti rovnaké riziko výbuchu ako v prípade ostatných vyvíjačov tlaku od Takaty".



Automobilka odhaduje, že zvolávanie ju vyjde na približne 1,2 miliardy USD (1,01 miliardy eur). Spoločnosť od roku 2016 požiadala NHTSA štyrikrát, aby zvolávanie nemusela absolvovať. Podľa firmy to nie je potrebné, pretože vyvíjače tlaku v airbagoch jej áut nepredstavujú bezpečnostné riziko. Ako však dodala, nariadenie NHTSA bude rešpektovať.



Zvolávanie v prípade GM sa týka modelov Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra a GMC Yukon.



Problém airbagov od (už skrachovanej) japonskej firmy Takata sa rieši už niekoľko rokov, pričom iba v USA sa zvolávanie do servisov dotklo približne 63 miliónov airbagov. Celosvetovo je to zhruba 100 miliónov airbagov.



Dôvodom je, že po vystavení dlhšiemu pôsobeniu vyššej teploty a vlhkosti môžu vyvíjače tlaku od Takaty vybuchnúť a do priestoru vozidla vymrštiť kúsky kovu a plastov. V USA je do dnešných dní zaznamenaných 18 úmrtí v dôsledku výbuchu airbagu od Takaty, aj keď ani v jednom prípade nešlo o auto od General Motors. Celosvetovo je s airbagmi od Takaty spájaných 27 úmrtí, pričom ďalšie stovky ľudí utrpeli zranenia.