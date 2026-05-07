< sekcia Ekonomika
Firma Henkel v prvom štvrťroku dosiahla organický rast tržieb o 1,7 %
Henkel je v Nemecku známy predovšetkým produktmi zdravotnej starostlivosti vrátane sprchového gélu Fa a pracieho prostriedku Persil.
Autor TASR
Düsseldorf 7. mája (TASR) - Tržby nemeckého výrobcu spotrebných tovarov Henkel v prvom kvartáli prekonali očakávania. Skupina za január až marec vykázala tržby v objeme zhruba 5 miliárd eur, čo bolo v porovnaní s rovnakým trojmesačným obdobím minulého roka zvýšenie na organickom základe o 1,7 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Po zohľadnení vplyvu vývoja na devízovom trhu a vplyvu akvizícií a predajov tržby spoločnosti oproti prvému kvartálu 2025 klesli o 5,5 %. „V náročnom prostredí sme v prvom štvrťroku dosiahli dobrý organický rast tržieb, ktorý bol poháňaný oboma divíziami. Dosiahli sme rast cien a objemu predaja v segmente lepiace technológie aj v kategórii spotrebiteľské značky,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Henkel Carsten Knobel. Prvý štvrťrok spoločnosti Henkel dopadol lepšie, ako sa očakávalo, uviedol analytik britskej investičnej banky Barclays Warren Ackerman.
Henkel je v Nemecku známy predovšetkým produktmi zdravotnej starostlivosti vrátane sprchového gélu Fa a pracieho prostriedku Persil. Dopyt po produktoch starostlivosti o vlasy bol v prvom štvrťroku osobitne vysoký, uviedla spoločnosť. Henkel naďalej očakáva, že za celý tento rok sa jeho tržby bez zohľadnenia vplyvu vývoja menových kurzov zvýšia o 1 % až 3 %. Firma predpokladá, že jej tohtoročné podnikanie posilní niekoľko akvizícií.
Po zohľadnení vplyvu vývoja na devízovom trhu a vplyvu akvizícií a predajov tržby spoločnosti oproti prvému kvartálu 2025 klesli o 5,5 %. „V náročnom prostredí sme v prvom štvrťroku dosiahli dobrý organický rast tržieb, ktorý bol poháňaný oboma divíziami. Dosiahli sme rast cien a objemu predaja v segmente lepiace technológie aj v kategórii spotrebiteľské značky,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Henkel Carsten Knobel. Prvý štvrťrok spoločnosti Henkel dopadol lepšie, ako sa očakávalo, uviedol analytik britskej investičnej banky Barclays Warren Ackerman.
Henkel je v Nemecku známy predovšetkým produktmi zdravotnej starostlivosti vrátane sprchového gélu Fa a pracieho prostriedku Persil. Dopyt po produktoch starostlivosti o vlasy bol v prvom štvrťroku osobitne vysoký, uviedla spoločnosť. Henkel naďalej očakáva, že za celý tento rok sa jeho tržby bez zohľadnenia vplyvu vývoja menových kurzov zvýšia o 1 % až 3 %. Firma predpokladá, že jej tohtoročné podnikanie posilní niekoľko akvizícií.