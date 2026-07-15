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Firma Johnson & Johnson v druhom kvartáli dosiahla vyšší zisk
Celkové príjmy pomohla zvýšiť divízia výroby liekov. Jej tržby boli v objeme 16,38 miliardy USD.
Autor TASR
New York 15. júla (TASR) - Americká farmaceutická spoločnosť Johnson & Johnson za druhý kvartál vykázala zisk 2,90 USD (2,54 eura) na akciu. Prekonala tak očakávania, že bude v sume 2,85 USD. Tržby spoločnosti vzrástli o takmer 7 % na 25,31 miliardy USD. Analytici v priemere odhadovali, že budú na úrovni 25,05 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Celkové príjmy pomohla zvýšiť divízia výroby liekov. Jej tržby boli v objeme 16,38 miliardy USD. Boli tak vyššie v porovnaní s odhadom analytikov, že budú na úrovni 16,1 miliardy USD.
Divízia zdravotníckej techniky však v druhom štvrťroku očakávania nenaplnila. Jej tržby boli v sume 8,93 miliardy USD, analytici predpovedali 8,97 miliardy USD. Dopyt po srdcových pumpách Impella v USA totiž počas apríla až júna klesol o 2 % po tom, ako v prvom štvrťroku vzrástol o 14 %. Finančný riaditeľ firmy Johnson & Johnson Joseph Wolk uviedol, že tržby klesli po zverejnení britskej štúdie, ktorá vyvolala otázky o používaní púmp Impella počas určitých vysokorizikových koronárnych zákrokov. Johnson & Johnson však očakáva, že rast týchto tržieb sa obnoví, a to vďaka ďalším údajom očakávaným v prvej polovici budúceho roka, ktoré by mohli preukázať užitočnosť púmp.
(1 EUR = 1,1406 USD)
Celkové príjmy pomohla zvýšiť divízia výroby liekov. Jej tržby boli v objeme 16,38 miliardy USD. Boli tak vyššie v porovnaní s odhadom analytikov, že budú na úrovni 16,1 miliardy USD.
Divízia zdravotníckej techniky však v druhom štvrťroku očakávania nenaplnila. Jej tržby boli v sume 8,93 miliardy USD, analytici predpovedali 8,97 miliardy USD. Dopyt po srdcových pumpách Impella v USA totiž počas apríla až júna klesol o 2 % po tom, ako v prvom štvrťroku vzrástol o 14 %. Finančný riaditeľ firmy Johnson & Johnson Joseph Wolk uviedol, že tržby klesli po zverejnení britskej štúdie, ktorá vyvolala otázky o používaní púmp Impella počas určitých vysokorizikových koronárnych zákrokov. Johnson & Johnson však očakáva, že rast týchto tržieb sa obnoví, a to vďaka ďalším údajom očakávaným v prvej polovici budúceho roka, ktoré by mohli preukázať užitočnosť púmp.
(1 EUR = 1,1406 USD)