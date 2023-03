Firma LVD S3 dostane investičnú pomoc 870.000 eur pre závod v Tornali

Bratislava 15. marca (TASR) - Spoločnosť LVD S3 dostane od štátu investičnú pomoc takmer 870.000 eur na rozšírenie kapacity prevádzkarne výroby zameranej na výrobu laserových rezacích strojov v Tornali. Vyplýva to z návrhu na investičnú pomoc, ktorý v stredu schválila vláda.



"V súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru prijímateľ požiadal o investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov v nominálnej hodnote 868.000 eur," spresnil rezort hospodárstva v schválenom materiáli.



V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ podľa MH ráta v období rokov 2022 až 2024 s vynaložením oprávnených nákladov v hodnote 2,17 milióna eur. V priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru prijímateľ chce vytvoriť desať nových pracovných miest v roku 2022.



LVD S3 Tornaľa, v okrese Revúca vznikla zápisom do Obchodného registra SR v máji 2010, so základným imaním 25.000 eur. Predmetom jej činnosti je okrem iného výroba strojov a zariadení, kovoobrábanie, zámočníctvo či povrchová úprava kovov. Akcionárom je belgická spoločnosť L.V.D. COMPANY N.V.