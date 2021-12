Firma Magna PT dostane investičný stimul vyše 13 miliónov eur

Bratislava 14. decembra (TASR) – Výrobca prevodoviek Magna PT dostane od štátu na rozšírenie výroby v Kechneci pri Košiciach investičný stimul vo výške 13,278 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Firma plánuje do roku 2023 investovať do budov, strojov, prístrojov a zariadení spolu viac ako 144 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Magna PT, ktorý v utorok schválila vláda.



"Cieľom investičného zámeru prijímateľa je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne v Kechneci zameranej na výrobu automobilových prevodoviek," uviedlo ministerstvo hospodárstva v schválenom materiáli. Rozšírená produkcia spočíva v zavedení novej generácie dvojspojkových prevodoviek a výrobe medziproduktu – komponentov do spojok, ktoré budú použité na výrobu prevodoviek.



Realizáciou investičného zámeru sa zvýši výroba prevodoviek až o 118,34 %. Priemerná výrobná kapacita produkcie bola 229.000 kusov za roky 2015 - 2017. Plánovaný objem rozšírenej produkcie by mal v roku 2023 dosiahnuť 500.000 kusov.



Spoločnosť patrí do skupiny Magna, ktorá je najväčším dodávateľom prevodových systémov pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá na svete. Skupina má 335 výrobných prevádzok a 96 vývojových, inžinierskych a predajných centier v 28 krajinách. V Severnej Amerike, Južnej Amerike, Európe a Ázii zamestnáva viac ako 168.000 zamestnancov. Majiteľmi Magna PT, s. r. o., sú rakúske spoločnosti Magna Powertrain a Magna Metalforming. Materskou spoločnosťou skupiny Magna je Magna International so sídlom v Kanade.