Firma Muehlbauer rozšírila v Nitre svoje výrobné priestory

Nitra 27. mája (TASR) – Spoločnosť Muehlbauer Automation otvorila novú výrobnú halu vo svojom závode v Nitre. Vzniklo v nej technologické centrum pre nové energie. „Ide o technológie spojené s jednoúčelovými prototypovými zariadeniami, ktoré dnes participujú v oblasti tzv. zelených tém,“ povedal riaditeľ spoločnosti Ladislav Paškrta. V nových priestoroch vznikne 70 pracovných miest, predovšetkým pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním.



Celkové investičné náklady na výstavbu tretej výrobnej haly spoločnosti prevýšili 12 miliónov eur. Spoločnosť dostala od štátu investičnú pomoc vo výške 3 milióny eur, ktorú v októbri 2019 odsúhlasila vtedajšia vláda. Polovicu chce firma využiť na rôzny majetok a polovicu vo forme daňovej úľavy.



„Považujem túto štátnu pomoc za správny krok. Podiel výskumu a vývoja je v tejto firme naozaj veľký, firma vyrába a vyvíja špičkové produkty, čo je priemyselná budúcnosť Slovenska. Na svete neexistuje krajina, ktorá by nepoužívala ich produkty. V súčasnosti už podporujeme výrobu len v najmenej rozvinutých okresoch, no výskum a vývoj podporujeme po celom Slovensku,“ povedal minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS).



Muehlbauer Automation je súčasťou skupiny Mühlbauer. Tá patrí k svetovým lídrom v oblasti výroby a vývoja strojov, technológií a bezpečnostných riešení. Na Slovensku sa firma etablovala v roku 2007. Približne pred troma rokmi spoločnosť prehodnocovala svoje rozvojové plány v Nitre. „Výsledkom je vznik nového technologického centra pre novú energiu. Rozvojové zámery máme aj na ďalšie roky,“ potvrdil Paškrta. Už v budúcom roku plánuje spoločnosť výstavbu štvrtej výrobnej haly. Aktuálny počet 400 zamestnancov by sa mal v najbližších rokoch zdvojnásobiť. „Navýšenie pracovných miest bude najmä v automatizácii a robotizácii, no chceme personálne navýšiť aj časť jestvujúcich kapacít,“ potvrdil Paškrta.