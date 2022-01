Firma Munk si vybudovala sklad, aby vyriešila problémy s dodávkami

Günzburg 29. januára (TASR) – Nemecký výrobca rebríkov, stoličiek a lešení Munk sa rozhodol aktívne začať riešiť problémy s dodávkami surovín a komponentov, ktorý priniesla pandémia nového koronavírusu. V bavorskom meste Günzburg preto vybudoval obrovský nový sklad.



Skupina investovala 10 miliónov eur do komplexu, aby tam naskladnila dostatok surovín a komponentov na udržanie výroby v prevádzke aj pri vážnom prerušení dodávok, informuje TASR na základe správy AFP.



"Za 40 rokov vo funkcii som nič podobné nezažil," povedal generálny riaditeľ Ferdinand Munk o nedostatku, ktorý v minulom roku brzdil zotavovanie sa celej nemeckej ekonomiky z pandémie.



V piatok (28. 1.) spolkový štatistický úrad Destatis oznámil, že nemecká ekonomika v posledných troch mesiacoch 2021 medzikvartálne klesla o 0,7 %.



Spoločnosť Munk má problémy jednak s dodávkami hliníka, keďže jeho výrobu zasiahol nedostatok horčíka z Číny, a tiež so získavaním gumených nožičiek na rebríky.



"Ak by sme si nezaobstarali dvojnásobok svojich bežných zásob hliníka, už by sme neboli schopní vyrábať, pretože dodacie lehoty sú teraz extrémne dlhé," povedal Munk pre agentúru AFP.



Po krízových rokovaniach s najväčšími dodávateľmi krátko po vypuknutí pandémie má teraz bavorská spoločnosť "oveľa kratšie dodávateľské reťazce", vyhlásil Munk, podľa ktorého kríza ukázala, aké výhodné je mať dodávateľov bližšie pri výrobných závodoch.



Novotou voňajúci hangár je súčasťou plánu spoločnosti "vyjsť z pandémie silnejší a menej závislý od ostatných", skonštatoval Munk, ktorý si dal tiež za cieľ nikdy sa nespoliehať len na jedného dodávateľa.



Nemecký výrobca rebríkov nie je jediným producentom, ktorý mení svoje postupy v oblasti dodávok, aby sa vyhol prerušeniu výroby, poznamenala Fritzi Köhler-Geibová, hlavná ekonómka spoločnosti KfW.



Zatiaľ čo pred pandémiou globalizácia podporovala trend nákupu materiálov v zahraničí s cieľom znížiť náklady, kríza, ktorú pandémia spôsobila, núti firmy, aby prehodnotili tento model spoliehania sa na zahraničných dodávateľov. "Firmy po pandémii prehodnotia rovnováhu medzi rýchlosťou a nákladovou efektívnosťou vo svojich dodávateľských reťazcoch a ich odolnosťou voči šokom," myslí si tiež Köhler-Geibová.



Závislosť dôležitého výrobného sektora v Nemecku od dodávok surovín a komponentov spôsobia, že ťažkosti so zásobovaním brzdili jej rast, dodala.



Kľúčové odvetvia nemeckého hospodárstva - automobilový priemysel, zvlášť tvrdo zasiahol akútny nedostatok polovodičov. Predaj nových áut v Nemecku klesol v roku 2021 o 10,1 % po prepade o 19 % v roku 2020.



Nedostatok polovodičov je "jednoznačne najväčším problémom", povedal pre agentúru AFP Robert Schullan, generálny riaditeľ Hawe Hydraulik v Mníchove.



Zlepšenie dodávok čipov, ktoré Hawe montuje do ovládacích prvkov pre stavebné stroje a ďalších produktov, je podľa neho stále "v nedohľadne".



Nemeckú vládu znepokojilo, ako problémy s dodávkami ochromili jeden z jej priemyselných pilierov. Prisľúbila, že vynaloží miliardy eur na návrat výroby polovodičov do Európy. To si však vyžiada čas.



Všetko nasvedčuje tomu, že problémy s dodávkami spomalia oživenie nemeckej ekonomiky aj v tomto roku. Vláda už tento týždeň revidovala smerom nadol svoj odhad rastu v roku 2022 na 3,6 % zo 4,1 %, ktoré predpovedala vlani v októbri.



A hoci očakáva, že zotavovanie sa bude v priebehu roka zrýchľovať, začiatok roka bude "stále utlmený v dôsledku pandémie", uviedlo v správe ministerstvo hospodárstva.



Vážne problémy s dodávkami budú pokračovať "do 4. štvrťroka", predpovedá Munk. Varoval pritom pred sebauspokojením zoči-voči novým rizikám a upozornil, že ťažkosti s dodávkami sa môžu v budúcnosti kedykoľvek vrátiť.