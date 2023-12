Firma na výrobky obalené plastom chce zdvojnásobiť výrobu

Nitra 8. decembra (TASR) - Spoločnosť Roffelsen Plastics Slovakia, s. r. o., Šurany plánuje vybudovať nový závod v Ivanke pri Nitre. Ten by mal vzniknúť v priestoroch nevyužívaného bývalého priemyselného areálu spoločnosti Low & Bonar Slovakia, a. s., ktorý firma nadobudla do vlastníctva. Na prevádzkovanie výroby chce využívať jestvujúcu výrobnú halu s výmerou 10.642 štvorcových metrov, uvádza sa v zámere predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Celkové náklady investor orientačne vyčíslil na 700.000 eur.



Spoločnosť Roffelsen aktuálne prevádzkuje výrobné činnosti v prenajatých priestoroch vo výrobnom areáli v Šuranoch. Predmetom jej činnosti sú výrobky obalené plastom, plastové lanká využívané v rôznych oblastiach. Súčasná kapacita výroby predstavuje 750 ton plastových vlákien ročne, po presťahovaní výroby do nových priestorov by sa mala zvýšiť na 1500 ton.