< sekcia Ekonomika
Firma Norwegian Cruise Line v prvom kvartáli dosiahla zisk
Zisk spoločnosti na akciu za január až marec bol na úrovni 0,23 USD.
Autor TASR
New York 4. mája (TASR) - Americká spoločnosť Norwegian Cruise Line, ktorá je jedným z najväčších prevádzkovateľov výletných lodí na svete, za prvý kvartál tohto roka vykázala čistý zisk v objeme 104,7 milióna USD (89,49 milióna eur). V rovnakom období minulého roka pritom skončila v strate v sume 40,3 milióna USD. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Zisk spoločnosti na akciu za január až marec bol na úrovni 0,23 USD. V prvom štvrťroku vlaňajška to bola strata 0,09 USD na akciu. Celkové tržby firmy sa v prvých troch mesiacoch tohto roka zvýšili na 2,33 miliardy USD z úrovne 2,13 miliardy USD, na ktorej boli v prvom kvartáli 2025.
Spoločnosť Norwegian Cruise Line však zhoršila prognózu svojich celoročných výsledkov a predpokladá, že jej upravený zisk na akciu bude v pásme 1,45 až 1,79 USD. Dôvodom je slabá rezervácia výletných plavieb a rastúce náklady na pohonné látky v dôsledku geopolitického napätia.
(1 EUR = 1,17 USD)
Zisk spoločnosti na akciu za január až marec bol na úrovni 0,23 USD. V prvom štvrťroku vlaňajška to bola strata 0,09 USD na akciu. Celkové tržby firmy sa v prvých troch mesiacoch tohto roka zvýšili na 2,33 miliardy USD z úrovne 2,13 miliardy USD, na ktorej boli v prvom kvartáli 2025.
Spoločnosť Norwegian Cruise Line však zhoršila prognózu svojich celoročných výsledkov a predpokladá, že jej upravený zisk na akciu bude v pásme 1,45 až 1,79 USD. Dôvodom je slabá rezervácia výletných plavieb a rastúce náklady na pohonné látky v dôsledku geopolitického napätia.
(1 EUR = 1,17 USD)