Firma Philips očakáva, že americké clá ju pripravia o 300 miliónov eur

Brusel/Amsterdam 6. mája (TASR) - Spoločnosť Philips očakáva, že v prípade uplatnenia takzvaných recipročných ciel, ohlásených americkým prezidentom Donaldom Trumpom, príde z dôvodu straty príjmov na budúci rok o 300 miliónov eur. Na utorňajšiu správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.



Firma oznámila, že prehodnotila svoj ekonomický výhľad podľa svojich posledných štvrťročných údajov po tom, ako Trump začiatkom apríla uvalil na EÚ dočasné dovozné clá vo výške 25 %. To viedlo k tomu, že spoločnosť Philips pre nasledujúci rok znížila svoju plánovanú maržu ziskov o 1 % na 11,8 % až 12,3 %.



Generálny riaditeľ spoločnosti Roy Jakobs uviedol, že napätie okolo amerických ciel spôsobilo neistotu na trhoch a firmám sťažilo zostavovanie pohotovostných plánov.



Philips očakáva, že avizované 25-percentné clá budú zavedené od júla potom, ako ich Trump pozastavil na 90 dní a dal tak šancu rokovaniam s EÚ a možnosti uzavrieť nové obchodné dohody.



Podľa predstaviteľov firmy Philips americké clá by mohli mať významný dopad na podnikanie spoločnosti, najmä ak clá ako odvetu začnú zavádzať aj ďalšie krajiny. „Vezmite si napríklad vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré pozostáva z 5000 komponentov z rôznych častí sveta,“ upozornil Jakobs.



DutchNews.nl pripomenul, že spoločnosť Philips, ktorá začínala ako výrobca žiaroviek v roku 1891, za posledných 15 rokov presunula svoje zameranie zo spotrebnej elektroniky na zdravotníctvo a v roku 2013 sa celkom vzdala elektronickej divízie, keď predala svoje audio a video prevádzky do Japonska.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)