Firma Pirelli zvýšila kvartálny zisk, zlepšila celoročný odhad tržieb

Miláno 12. novembra (TASR) - Taliansky výrobca pneumatík Pirelli zaznamenal za 3. štvrťrok nečakaný rast prevádzkového zisku a zlepšenie výsledkov oznámil aj za deväť mesiacov tohto roka. V reakcii na priaznivejšie než predpokladané výsledky firma zlepšila odhad celoročných tržieb.



Spoločnosť, ktorá je jediným dodávateľom pneumatík pre F1, informovala, že za 3. kvartál dosiahla upravený zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) 221,4 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tak zisk zvýšil o 4 %. Očakával sa pritom pokles zisku na 209 miliónov eur. Zvýšený predaj produktov s vyššou cenou však dokázal vykompenzovať aj rast nákladov na suroviny.



Firma zároveň zverejnila výsledky od začiatku roka. Ako informovala, za deväť mesiacov zaznamenala EBIT na úrovni 426,3 milióna eur. V rovnakom období minulého roka dosiahla zisk 95,6 milióna eur.



Čistý zisk dosiahol 236,2 milióna eur. Na porovnanie, v rovnakom období roka 2020 vykázala firma, ktorá dodáva aj pneumatiky výrobcom luxusných vozidiel ako BMW a Audi, stratu 17,8 milióna eur.



Tržby za obdobie od januára do konca septembra dosiahli 3,98 miliardy eur, čo predstavuje rast o 28,6 %. Na organickej báze dosiahol rast tržieb 31 %.



Spoločnosť zároveň zlepšila odhad vývoja celoročných tržieb. V auguste počítala s ročnými tržbami od 5 miliárd do 5,1 miliardy eur, teraz očakáva, že sa budú pohybovať v rozmedzí od 5,1 miliardy do 5,15 miliardy eur.