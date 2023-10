Firma Porsche zvýšila za deväť mesiacov roka predaj áut zhruba o 10 %

Berlín 13. októbra (TASR) - Nemecká automobilka Porsche predala od začiatku roka viac než 242.700 áut, keď dopyt rástol na všetkých jej trhoch s výnimkou Číny. Uviedla to v piatok automobilka, ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.



Spoločnosť predala od januára do konca septembra celkovo 242.722 vozidiel. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 10 %.



Najvýraznejší rast predaja zaznamenala spoločnosť v Európe, kde na trh dodala 51.742 áut. Oproti prvým deviatim mesiacom minulého roka to znamená zvýšenie o 23 %. Dobré výsledky dosiahla aj na domácom trhu, kde jej predaj vzrástol o 19 % na 24.814 vozidiel.



Zvýšenie predaja o dvojcifernú hodnotu zaznamenala aj v Severnej Amerike. Na tomto trhu predala za deväť mesiacov roka 64.487 áut, čo medziročne predstavuje rast o 14 %.



Z kľúčových automobilových trhov evidovala firma Porsche pokles iba v Číne. Na tomto trhu predala od januára do konca septembra 60.748 vozidiel, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka znamená pokles o 12 %.