Firma Rémy Cointreau dosiahla lepšie výsledky, než sa čakalo

Paríž 26. novembra (TASR) - Francúzsky výrobca alkoholických nápojov Rémy Cointreau zaznamenal za 1. polrok pokles zisku o viac než štvrtinu, napriek tomu boli výsledky lepšie, než sa očakávalo. Spoločnosť zároveň ponechala v platnosti optimistický odhad vývoja v ďalších mesiacoch, najmä vďaka čínskemu a americkému trhu.



Firma uviedla, že za prvých šesť mesiacov obchodného roka 2020/2021, čo predstavuje obdobie od apríla do konca septembra, dosiahla čistý zisk 65 miliónov eur. Medziročne to znamená pokles o 28,1 %. Upravený čistý zisk dosiahol 65,2 milióna eur, zatiaľ čo v rovnakom období obchodného roka 2019/2020 predstavoval 84,6 milióna eur.



Prevádzkový zisk klesol medziročne o 23,2 % na 106,2 milióna eur. Spoločnosť však prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom prevádzkového zisku na 101,1 milióna eur.



Tržby za šesť mesiacov dosiahli 430,8 milióna eur, čo medziročne znamená pokles o 17,8 %. Na organickej báze sa tržby znížili o 16,4 %.



Čo sa týka ďalšieho polroka, Rémy Cointreau potvrdil pôvodný odhad, že s prekonaním krízy by nemal mať problémy. Firma stále počíta v 2. polroku s reálnym zotavením, ktoré by podľa nej mali potiahnuť Čína a Spojené štáty.