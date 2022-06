Firma Secop otvorila v Spišskej Novej Vsi nové vývojové centrum

Spišská Nová Ves 1. júna (TASR) - Vedenie spoločnosti Secop tento týždeň oficiálne predstavilo svoje nové výskumno-vývojové pracovisko v Spišskej Novej Vsi. Primátor mesta Pavol Bečarik uviedol, že po spoločnosti Embraco, patriacej pod korporáciu Nidec, ide o druhého veľkého hráča na trhu s kompresormi, ktorý bude mať svoje pôsobisko v Spišskej Novej Vsi.



Tunajšia pobočka sa chce zamerať na vývoj nových produktov, spoluprácu s miestnou Strednou priemyselnou školou technickou a vytvárať pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. Spoločnosť bola v minulosti známa pod značkou Danfoss a jej slovenská základňa je v Zlatých Moravciach.



"Som rád, že môžeme privítať v našom meste vývojové pracovisko tohto producenta. Po Embracu, ktoré je najväčším zamestnávateľom v regióne, budeme môcť zužitkovať kvality našich odborníkov aj v ďalšej firme pôsobiacej v oblasti výroby kompresorov. Dúfam, že to bude znamenať príležitosti a rast pre celú Spišskú Novú Ves a okolie," skonštatoval Bečarik s tým, že na pracovisku sa budú venovať vývoju kompresorom do mobilných zariadení ako lode a autá a do zdravotníckych zariadení.



Dodal, že zatiaľ na novom pracovisku zamestnali sedem ľudí, postupne chce však spoločnosť tieto počty zvyšovať. "Zatiaľ neplánujú do nášho mesta sťahovať výrobu, do budúcna však uvažujú aj o tom, že by tu postavili menší výrobný závod," uzatvára primátor.