Firma Semecs rozšírila svoje priestory v priemyselnom parku Vráble

Vráble 13. februára (TASR) - Spoločnosť Semecs, s.r.o. rozšírila svoje priestory v priemyselnom parku vo Vrábľoch v okrese Nitra. Skladová hala s administratívnymi priestormi s plochou 4000 metrov štvorcových umožní firme rozšíriť výrobné kapacity, čo prispeje k vzniku nových pracovných miest, uviedol počas spustenia jej výstavby primátor Vrábeľ Viktor Németh.



Novú halu pre výrobcu elektronických dosiek plošných spojov postavila spoločnosť CEHIP, ktorá patrí do skupiny Besico. Medzinárodný developer vlastní, spravuje a stavia priemyselné parky v strategických lokalitách v Belgicku, Francúzsku, Srbsku a na Slovensku. Koncom minulého roka predložila spoločnosť na posúdenie vplyvov na životné prostredie projekt výstavby ďalších piatich výrobných hál vo vrábeľskom priemyselnom parku.



Navrhovaný areál CEHIP part IV vznikne na ploche 3,9 hektára. Celková plocha piatich funkčne samostatných nových hál bude 14.902 metrov štvorcových. Určené budú na skladovanie tovaru, ľahkú strojársku a elektrotechnickú výrobu. Výstavba by sa mala začať v polovici tohto roka, ukončená by mala byť koncom roka 2026. Celkové orientačné náklady stavby vyčíslil investor zhruba na 20 miliónov eur. V areáli by malo vzniknúť 450 nových pracovných miest, z toho 350 výrobných. Priemyselný park Vráble vznikol ako prvý na Slovensku. Prvý závod otvoril svoju prevádzku v polovici júna 2001.