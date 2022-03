Firma Solitea dokončila akvizíciu spoločnosti Techniserv IT

Bratislava 2. marca (TASR) - Firma Solitea, pôsobiaca v oblasti IT, získala 100-percentný podiel v spoločnosti Techniserv IT, dokončila tak akvizíciu dodávateľa robustných softvérových celkov a na mieru pripravovaných riešení pre štátnu správu a veľkých korporátnych klientov. Informovala o tom Solitea v stredu.



V akvizícii spoločnosti Techniserv IT vidí Solitea potenciál najmä pre vzájomné synergie v oblasti riešení pre štátnu správu. Predseda predstavenstva Solitea Martin Cígler tvrdí, že zákazníci oboch spoločností sú podobní, čo bude viesť k zvýšeniu kapacitných možností v tejto oblasti. Techniserv IT navyše dodá softvérové celky, ktoré musela spoločnosť zháňať doteraz od subdodávateľa.



Solitea dodáva v regióne strednej a východnej Európy účtovné a podnikové informačné systémy určené pre komerčný segment a takisto pre štátne a neziskové organizácie. V Česku dodáva pokladničné systémy a cloudové služby. Na Slovensku a v Česku zamestnáva zhruba tisícku zamestnancov.



Techniserv IT sa orientuje na dodávky veľkých, na mieru pripravených softvérových celkov pre veľké organizácie a štátnu správu. Zameriava sa najmä na systémy určené pre prácu s bežnými elektronickými dokumentmi a dôveryhodnými elektronickými dokumentmi.