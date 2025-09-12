< sekcia Ekonomika
Firma Swatch začala predávať hodinky s vyobrazením Trumpových ciel
Clá, jedny z najvyšších, aké Trump zaviedol na tovary zo zahraničia, Švajčiarov šokovali.
Zürich 12. septembra (TASR) - Švajčiarsky výrobca hodiniek Swatch začal predávať špeciálnu edíciu hodiniek s prehodenými číslicami tri a deväť. Ciferník hodiniek tak poukazuje na dovozné clá, ktoré minulý mesiac uvalil americký prezident Donald Trump na švajčiarske produkty a ktoré dosahujú 39 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Clá, jedny z najvyšších, aké Trump zaviedol na tovary zo zahraničia, Švajčiarov šokovali. Pre Švajčiarsko je pritom americký trh kľúčový, ako pre jeho farmaceutické výrobky, tak aj pre potraviny, najmä syry a čokolády, ako aj pre luxusný tovar a v rámci neho hodinky.
Limitovaná edícia „colných hodiniek“ v hodnote 139 švajčiarskych frankov (148,73 eura) s názvom „What if ...tariffs?“ (Čo keby... clá?), sa začala predávať v stredu 10. septembra. Kúpiť ich je však možné iba vo Švajčiarsku, uviedol hovorca spoločnosti. Dodal, že cieľom je zvýšiť tlak na švajčiarsku vládu, aby urobila viac pre zníženie ciel. Tej sa zatiaľ lepšiu dohodu s Trumpom vyjednať nepodarilo.
Hovorca spoločnosti neuviedol, koľko takýchto hodiniek firma už predala, povedal však, že „model je veľmi úspešný“. Aj firma na svojej webovej stránke oznámila, že dopyt je vysoký. Okrem predaja cez internet ich spoločnosť predáva v zhruba desiatke svojich obchodov, vrátane obchodov na letiskách v Zürichu a Ženeve.
Firma však podľa hovorcu verí, že hodinky nebudú na trhu dlho. „Akonáhle USA výšku ciel na švajčiarske výrobky zmiernia, tieto hodinky okamžite prestaneme predávať,“ uviedol.
Švajčiarska vláda sa usiluje dohodnúť s Washingtonom na znížení ciel už od ich oznámenia začiatkom augusta. Americký minister obchodu Howard Lutnick sa vo štvrtok (11. 9.) vyjadril v tomto smere optimisticky a pre CNBC povedal, že „táto vláda sa so Švajčiarskom pravdepodobne dohodne na nových podmienkach“.
(1 EUR = 0,9346 CHF)
