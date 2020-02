Volkswagen a spotrebitelia sa dohodli na kompenzáciách v emisnej kauze

Berlín 28. februára (TASR) – Nemecká automobilka Volkswagen dosiahla dohodu so zástupcami nemeckých spotrebiteľov o kompenzáciách v súvislosti s emisnou kauzou. V rámci nej firma vyčlení na odškodnenie vyše štvrť milióna nemeckých vlastníkov naftových áut 830 miliónov eur.



Dohoda, ktorú zverejnila agentúra DPA, znamená ukončenie hromadnej žaloby voči VW, prvej hromadnej žaloby, ktorá bola v Nemecku na základe nového zákona podaná. Volkswagen plánuje vyplatiť majiteľom áut dotknutých emisnou kauzou od 1350 do 6527 eur.



Výška kompenzácie bude závisieť od modelu vozidla, pričom stanovená suma predstavuje 15 % z kúpnej ceny auta. O dohode medzi VW a organizáciou na ochranu spotrebiteľov VZBV informovali zástupcovia obidvoch strán.



Celkovo približne 260 000 vlastníkov dieselových áut sa teraz môže rozhodnúť, či dohodu prijme alebo bude žiadať vyššiu kompenzáciu. V druhom prípade však už budú musieť na súde bojovať sami. Na rozhodnutie majú čas do 20. apríla.



Odškodnenie sa netýka vlastníkov naftových áut, ktorí si auto od VW kúpili po 31. decembri 2015, teda vyše troch mesiacov od vypuknutia kauzy v USA, ani tých, ktorí v čase kúpy nežili v Nemecku.



"VZBV plánovala vybojovať viac, ale vzhľadom na náročné rokovania je výsledok maximom, ktorý sme mohli dosiahnuť," povedal šéf VZBV Klaus Müller.



Emisná kauza Volkswagenu vypukla v septembri 2015, keď americký Úrad na ochranu životného prostredia (EPA) zverejnil, že automobilka do státisícov naftových áut v USA inštalovala softvér, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. VW neskôr priznal, že po svete jazdí zhruba 11 miliónov áut s problematickým softvérom, z toho zhruba 2,4 milióna v Nemecku.