Firma WeWork požiadala o ochranu pred veriteľmi

Trenton 7. novembra (TASR) - Spoločnosť WeWork, ktorá bola kedysi ocenená na 47 miliárd USD (43,76 miliardy eur), sa dostala do platobnej neschopnosti. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



WeWork, ktorá sa zaoberá prenájmom zdieľaných kancelárskych priestorov, podala v pondelok (6. 11.) na federálnom súde v New Jersey žiadosť o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11 amerického zákona o bankrote. Firma uviedla, že sa dohodla s väčšinou majiteľov zabezpečených dlhopisov a že chce znížiť počet "nefunkčných" nájomných zmlúv.



Žiadosť o ochranu pred veriteľmi sa týka len lokácií firmy WeWork v USA a Kanade. Podľa konkurzného podania spoločnosti jej záväzky sa pohybujú od 10 miliárd do 50 miliárd USD.



WeWork patrí medzi najspektakulárnejšie firemné bankroty v posledných rokoch v USA. Spoločnosť bola ešte v roku 2019 ocenená na 47 miliárd USD. Pandémia prehĺbila problémy WeWork, keďže mnohé spoločnosti náhle ukončili svoje nájomné zmluvy a následný ekonomický pokles spôsobil ďalší výpadok klientov.



Firma ešte v septembri uviedla, že aktívne rokuje o zmene nájomných zmlúv. Podľa správy pre burzový dohľad jej dlhodobé záväzky v súvislosti s prenájmami predstavujú takmer 16 miliárd USD. Spoločnosť si prenajíma milióny štvorcových metrov kancelárskych priestorov na 777 miestach po celom svete.



(1 EUR = 1,0741 USD)