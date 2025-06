Firmám a SZČO sa blíži splatnosť odloženého poistného za február 2022

Bratislava 3. júna (TASR) - Firmám a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré počas pandémie ochorenia COVID-19 požiadali o odklad poistného za február 2022, sa blíži jeho splatnosť. Uhradiť ho musia do konca júna tohto roka. Upozornil na to hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



„V týchto dňoch Sociálna poisťovňa opätovne posiela SZČO a zamestnávateľom emailové správy, v ktorých ich upozorní na povinnosť uhradiť odložené platby poistného za mesiac február 2022 do 30. júna 2025,“ uviedla SP s tým, že upozornenia dostanú tie subjekty, ktorým zaslala aj emailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda eviduje na ne emailový kontakt.



Pri úhrade poistného za február 2022 je potrebné uviesť variabilný symbol, špecifický symbol v štandardnom tvare 022022 a peniaze poslať na číslo účtu príslušnej pobočky poisťovne. Ak firmy a SZČO zaplatia peniaze v riadnom termíne do konca júna, tak sa vyhnú zákonnému predpísaniu penále za dni omeškania a vymáhaniu neuhradeného poistného a penále.



„Zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykázali pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, si v rokoch 2020, 2021 a 2022 mohli za niektoré mesiace požiadať o odklad poistného. Predĺženie lehoty sa týkalo povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej SZČO a zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa, nie za zamestnanca,“ uzavrela poisťovňa.