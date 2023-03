Firmám a SZČO sa blíži splatnosť poistného odloženého v januári 2021

Bratislava 27. marca (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za predminulý január, že na jeho úhradu ostáva niekoľko dní. Povinnosť uhradiť ho majú do piatka (31. 3.). V pondelok to uviedol hovorca SP Martin Kontúr.



Upozornil, že pri úhrade poistného za uvedené obdobie je potrebné zadať špecifický symbol v štandardnom tvare 012021, peniaze previesť na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne a použiť správny variabilný symbol.



Hovorca uviedol, že SP v uplynulých dňoch SZČO a zamestnávateľom posielala e-mailové správy, v ktorých ich upozornila na povinnosť uhradiť odložené platby poistného za predvlaňajší január do konca marca. Upozornenia dostali tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj e-mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich má e-mailový kontakt.



"Sociálna poisťovňa tiež pripomína, že v prípade, ak príslušné subjekty platbu odloženého poistného neuhradia, je zo zákona povinná im predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať," upozornil Kontúr.