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Firmám bez zavedenej štruktúry odmeňovania už hrozia pokuty
Odborníčka pripomenula, že za porušenie povinností zamestnávateľa podľa zákona o rovnakom odmeňovaní hrozia finančné pokuty.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Firmy mali do 31. júla 2026 zaviesť také štruktúry odmeňovania, ktoré umožnia objektívne porovnať hodnotu práce na podobných pozíciách a zabezpečia, aby muži a ženy dostávali rovnakú odmenu za prácu rovnakej hodnoty. Ak tento termín nestihli, mali by urobiť zmeny, keďže inšpektoráty práce už začali odmeňovanie vo firmách kontrolovať. Informovala o tom poradenská spoločnosť Grant Thornton.
Na Slovensku mali ženy úvodom tohto roka podľa portálu Eurostat v priemere o 15,7 % nižšiu hrubú hodinovú mzdu než muži. Na základe európskej smernice a slovenského zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien musia firmy prijať konkrétne kroky, aby v praxi reálne platil princíp „rovnaká mzda za rovnakú prácu“.
„Prvým krokom, ktorý musí urobiť firma, je určiť hodnotu pracovných miest nezávisle od osôb, ktoré ich momentálne vykonávajú. V praxi ide o vytvorenie katalógu pracovných pozícií a pri každej z nich zachytiť, aké aktivity pokrývam,“ vysvetlila odborníčka na mzdy poradenskej spoločnosti Grant Thornton Martina Švaňová.
Firmám môže pomôcť hodnotiaci nástroj ministerstva práce. Ten pomôže bodovo vyhodnotiť pracovné pozície na základe faktorov, ako sú komunikačné zručnosti či finančná zodpovednosť, a priraďuje im celkové skóre do 1000 bodov. Návrh tak umožňuje firmám vytvoriť prehľadné kategórie pozícií rovnakej hodnoty pre spravodlivé odmeňovanie. Pri porovnávaní platov však firmy musia okrem základnej mzdy zohľadniť aj prémie, podiely na zisku a ďalšie vyčísliteľné benefity.
Slovenské firmy podľa odborníčky pri odmeňovaní často preceňujú fyzickú náročnosť či riadiace funkcie, no podhodnocujú komunikáciu, emócie a organizáciu - teda nároky typické pre ženské pozície. Nový katalóg by mal tieto rozdiely odstrániť.
Inšpektoráty práce už dodržiavanie pravidiel kontrolujú, preto Švaňová varuje pred pasivitou. Zdôraznila, že firmy musia namiesto jednorazovej administratívy nastaviť dlhodobo udržateľný systém s kvalitnými opismi práce, mzdovými pásmami a jasnými kritériami.
Odborníčka pripomenula, že za porušenie povinností zamestnávateľa podľa zákona o rovnakom odmeňovaní hrozia finančné pokuty. Tie môžu podľa poradenskej spoločnosti dosiahnuť až 100.000 eur.
Na Slovensku mali ženy úvodom tohto roka podľa portálu Eurostat v priemere o 15,7 % nižšiu hrubú hodinovú mzdu než muži. Na základe európskej smernice a slovenského zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien musia firmy prijať konkrétne kroky, aby v praxi reálne platil princíp „rovnaká mzda za rovnakú prácu“.
„Prvým krokom, ktorý musí urobiť firma, je určiť hodnotu pracovných miest nezávisle od osôb, ktoré ich momentálne vykonávajú. V praxi ide o vytvorenie katalógu pracovných pozícií a pri každej z nich zachytiť, aké aktivity pokrývam,“ vysvetlila odborníčka na mzdy poradenskej spoločnosti Grant Thornton Martina Švaňová.
Firmám môže pomôcť hodnotiaci nástroj ministerstva práce. Ten pomôže bodovo vyhodnotiť pracovné pozície na základe faktorov, ako sú komunikačné zručnosti či finančná zodpovednosť, a priraďuje im celkové skóre do 1000 bodov. Návrh tak umožňuje firmám vytvoriť prehľadné kategórie pozícií rovnakej hodnoty pre spravodlivé odmeňovanie. Pri porovnávaní platov však firmy musia okrem základnej mzdy zohľadniť aj prémie, podiely na zisku a ďalšie vyčísliteľné benefity.
Slovenské firmy podľa odborníčky pri odmeňovaní často preceňujú fyzickú náročnosť či riadiace funkcie, no podhodnocujú komunikáciu, emócie a organizáciu - teda nároky typické pre ženské pozície. Nový katalóg by mal tieto rozdiely odstrániť.
Inšpektoráty práce už dodržiavanie pravidiel kontrolujú, preto Švaňová varuje pred pasivitou. Zdôraznila, že firmy musia namiesto jednorazovej administratívy nastaviť dlhodobo udržateľný systém s kvalitnými opismi práce, mzdovými pásmami a jasnými kritériami.
Odborníčka pripomenula, že za porušenie povinností zamestnávateľa podľa zákona o rovnakom odmeňovaní hrozia finančné pokuty. Tie môžu podľa poradenskej spoločnosti dosiahnuť až 100.000 eur.