Firmám chýbajú rezervy, odkladať by si mali aspoň 10 % zisku

Bratislava 12. februára (TASR) - Každá firma bez ohľadu na jej veľkosť a právnu formu by si mala v čase rastu vytvárať finančnú rezervu a mesačne si odkladať aspoň 10 % zo zisku. Takáto rezerva by im potom pomohla v krízových časoch. Upozornil na to odborník na podnikanie Michal Porubän zo spoločnosti Investart.



Slovenská realita je však podľa neho najmä v týchto ekonomicky náročných rokoch poznačených pandémiou, infláciou a energetickou krízou iná a mnoho malých a stredných podnikov si rezervy nevytvára. Buď už nemá z čoho, alebo nevie ako.



"Viacerým menším firmám prišli vysoké zálohové faktúry za energie, čo vyvolalo paniku. Mnoho podnikateľov nemá dostatok hotovosti, aby toto obdobie prežili do času, kým nepríde pomoc od štátu," zhodnotil Porubän.



Vlani bol na Slovensku vyhlásený konkurz na majetok 278 podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov a povolilo sa 26 reštrukturalizácií. Podľa dát CRIF - Slovak Credit Bureau tak počet konkurzov oproti roku 2021 vzrástol o 2,96 % a počet reštrukturalizácií o 8,33 %. "Obávam sa, že tohtoročné čísla budú ešte vyššie, keďže živnostníci, SZČO či jednoosobové eseročky si málokedy vytvárajú dostatočnú rezervu," konštatoval Porubän.



Podľa neho nie je dôležitá forma rezervy, ale to, aby bola k dispozícii. A vytvárať ju treba podľa možností aj v náročných časoch. "Môže ísť o hotovostnú rezervu na účtoch, ale aj o rezervu v podobe čerpania limitu z prevádzkových financií, či o nečerpané prevádzkové úvery. Rozhodujúce je, aby mala firma tieto prostriedky k dispozícii okamžite," zdôraznil.



Odborník odporúča, aby si podnikateľ vždy určil jeden deň v mesiaci, keď si vypočíta, aký bol jeho zisk predchádzajúci mesiac, a minimálne 10 % z neho si odloží. Prvým čiastkovým cieľom by malo byť vytvorenie rezervy, ktorá pokryje trojmesačné fungovanie. Rezerva zodpovedajúca nákladom na šesť mesiacov sa už dá považovať za miernu istotu. A rezerva pokrývajúca predpokladané náklady na chod a investície na 12 mesiacov je veľmi zdravá rezerva.



"Najmä u začínajúcich podnikateľov sa často stretávam s argumentom, že by im odložená suma chýbala, alebo že tá suma je taká smiešne malá, že našetriť aspoň na základnú rezervu bude trvať nekonečne dlho. Rezerva sa nedá vytvoriť za krátky čas, ale iba jej systematické vytváranie pomôže pripraviť sa na krízové časy," dodal Porubän.