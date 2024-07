Firmám hrozia pokuty za fiktívnych živnostníkov, vláda chce kontroly

Bratislava 23. júla (TASR) - Súčasná vláda sa chce v blízkom čase zamerať na identifikáciu problematických sektorov, v ktorých sa vyskytujú fiktívni živnostníci, a následnú kontrolu jednotlivých firiem. V prípade, ak sa potvrdí zamestnávanie fiktívnych živnostníkov, hrozia firmám sankcie v podobe dorubenia preddavkov na daniach, odvodov a vysokých pokút v desiatkach tisícoch eur. Informovala o tom v utorok poradenská spoločnosť Grant Thornton a právnická kancelária Taylor Wessing.



"Firmy, ktoré majú časť ľudí zamestnaných na živnosť, by mali zvážiť ich reklasifikáciu na zamestnancov. Je totiž zrejmé, že finančná správa sa v blízkom čase bude pri kontrolách zameriavať na firmy s nepomerom osobných nákladov a nákladov na služby v porovnaní s priemerom daného sektora," odporučila odborníčka Grant Thornton Silvia Hallová. Finančná správa sa podľa nej bude zameriavať najskôr na IT sektor, v ktorom sa v súčasnosti vyskytuje najviac fiktívnych živnostníkov.



Zamestnávanie fiktívnych živnostníkov je dlhodobo zásadným problémom pre štát najmä z dôvodu výpadku na príjmoch z daní a odvodov. Okrem sankcií zo strany finančnej správy by mohla v prípade pozitívneho zistenia hroziť spoločnostiam aj pokuta od inšpektorátu práce za nelegálne zamestnávanie.



"Firmám s nálepkou nelegálneho zamestnávateľa pritom hrozia nielen bezprostredné finančné postihy, ale aj následné škody pre automaticky uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní po dobu troch rokov, vylúčenie zo štátnej pomoci či z akejkoľvek inej finančnej podpory, či už z rozpočtu štátu alebo európskych zdrojov," priblížila právnička Taylor Wessing Andrea Čupeľová.



Grant Thornton a Taylor Wessing uviedli, že za súčasný problém s fiktívnymi živnostníkmi je zodpovedný do veľkej miery štát, ktorý umožnil ich vzostup benevolentným nastavením paušálnych výdavkov a úplným oslobodením od platenia daní a odvodov v prvom roku podnikania na živnosť. Za ďalší významný faktor považujú spoločnosti vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce na Slovensku, ktoré je druhé najvyššie v rámci celej Európskej únie.