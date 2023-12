Firmám sa investícia do fotovoltiky za 10 rokov vráti 2,5-násobne

Bratislava 16. decembra (TASR) - Jedno euro investované do fotovoltiky kombinovanej s veľkokapacitným smart batériovým úložiskom môže počas desiatich rokov priniesť bežnej výrobnej firme 1,52 eura čistého zisku. Priemerná návratnosť investície predstavuje 4 roky a do desiatich rokov od inštalácie sa celá investícia vráti 2,5-krát. Vyplýva to z dát spoločnosti Fuergy.



Životnosť batériového úložiska aj fotovoltiky presahuje 10 rokov, čo podľa spoločnosti znamená, že inštalácia bude aj ďalšie roky firme zarábať. "Navyše, ak firmy stavia na smart verziu batériových úložísk, nielenže sa im ich investícia rýchlejšie vráti, zároveň tiež preukázateľne znižujú svoju uhlíkovú stopu," povedal Vladimír Miškovský z Fuergy.



Počas celej životnosti zarobí zostava fotovoltiky so smart batériovým úložiskom takmer dvojnásobok toho, čo riešenie s klasickým úložiskom, ktoré len skladuje solárne prebytky. "Ak firma uvažuje nad inštaláciou fotovoltiky s batériovým úložiskom, rozhodne by si mala nechať prepočítať návratnosť a celkový výnos z investície pri oboch variantoch a na základe toho sa rozhodnúť," dodal.



Inštalácia batériového úložiska je podľa Fuergy projektovo omnoho menej náročná, ako napríklad výstavba nového vodného zdroja. Nevyžaduje žiadne špeciálne stavebné podmienky a je ho možné inštalovať takmer všade.



"Zapojením batériového úložiska do siete sa eliminuje vznik záťaže na sieť a odberateľ dokáže monetizovať svoju zelenú technológiu. Obnoviteľný zdroj energie v kombinácii so smart úložiskom podporuje decentralizáciu, zvyšuje energetickú sebestačnosť a zefektívňuje celý proces výroby a spotreby energie," doplnil Miškovský.



Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) vo svojej analýze predpokladá, že do roku 2030 podiel výroby elektriny z OZE na celkovej spotrebe elektriny dosiahne 27,3 %, čo prinesie nárast inštalovaného výkonu fotovoltiky o 612 megawattov (MW) a veternej energetiky o 497 MW oproti súčasnosti.