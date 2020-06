Firmám sa znížia náklady na energetické audity

Bratislava 24. júna (TASR) – Veľkým podnikom by sa mohli výrazne znížiť náklady na energetické audity. Štvorročné intervaly na vykonanie povinného energetického auditu by sa mali po novom predĺžiť na osem rokov, pokiaľ podnik splní podmienku úspory energie v súvislosti s predchádzajúcim auditom. Vyplýva to z návrhu zákona na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý v stredu schválila vláda.



"Ustanovenie má za cieľ motivovať veľký podnik k dosahovaniu požadovaných úspor energie a zavádza preto zjednodušený energetický audit pre veľké podniky, u ktorých nenastala od vykonania posledného energetického auditu podstatná zmena okolností," uviedol rezort hospodárstva v dôvodovej správe k zákonu.



Veľký podnik si povinnosť zabezpečiť vykonanie opakovaného energetického auditu splní, pokiaľ zníži celkovú spotrebu energie za uplynulé štvorročné obdobie aspoň o osem percent a úspory vzniknú realizáciou opatrení z predchádzajúceho energetického auditu. "Ak veľký podnik splní obe uvedené podmienky, požiada organizáciu určenú Ministerstvom hospodárstva SR o vydanie potvrdenia o aktualizácii energetického auditu na obdobie nasledujúcich štyroch rokov, spresnil rezort.



Tento postup bude možné aplikovať po vykonaní riadneho energetického auditu vždy len raz, čo bude v praxi znamenať, že veľký podnik vykoná energetický audit v plnom rozsahu raz za osem rokov. Zároveň bude zjednodušený energetický audit v závislosti od spotreby energie. To v prípade, ak podnik preukáže, že mu nie je účtovaná spotreba energie oddelene od nájomného pokiaľ využíva len prenajaté priestory alebo má celkovú spotrebu energie za štyri roky menšiu ako desať megawatthodín (MWh).



Koľko veľké firmy usporia na energetických auditoch, nie je jasné, štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec však spresnil, že všetkých 114 opatrení z nového zákona by malo podnikateľom priniesť úsporu okolo 100 miliónov eur.